疫苗缺 藍委：蕭美琴為何不說Taiwan needs help？

疫情升溫，雙北進入第三級警戒。國民黨立委賴士葆今天表示，衛福部長陳時中昨在記者會上宣布有預約疫苗的民眾都打得到，沒想到政策立刻轉彎，疾管局告知18日以後，已預約的民眾停止施打疫苗，讓預約自費施打的民眾十分錯愕。

賴士葆指出，疫苗是救命物資，過去政府宣布幾千萬劑、幾百萬劑要進來都跳票，行政院長蘇貞昌2月底還說台灣沒有施打疫苗的急迫性，整個內閣對於疫苗可有可無鬆散的態度可見端倪。外交部長吳釗燮5天前表示瓜國是台灣堅實友邦，台灣正透過各方管道並結合理念相近的國家，設法協助瓜國取得疫苗。

駐美代表蕭美琴3天前受訪表示，「截至上周，駐美處對美方交涉重點在如何協助邦交國取得新冠疫苗，不過台灣發生本土疫情，國人對疫苗期待比較迫切，這周起也非常積極接洽。」賴士葆抨擊，看了這樣的報導讓人痛心疾首，為什麼國人的命永遠不如友邦？為什麼台灣人就是配吃萊豬和核廢水漁產？

賴士葆說，這幾天暴增的確診人數讓大家心驚，專家說其實幾個月前社區很多的確診案例，只是被掩蓋著，長期美化「＋0」的數字，為台灣博得防疫績優生的美名，沉浸於虛幻的假相，政府錯誤的認為台灣是淨土，不急著施打，殊不知病毒已悄悄進入社區，政府堅持不篩，直等到大爆發。

賴士葆質疑，民眾想打疫苗沒有疫苗，原來都在幫友邦喬疫苗。美國3億多人口，採購了N倍的疫苗，美國一直表示很支持台灣，蕭美琴為什麼不積極請美國釋出一些疫苗給台灣，告訴美國現在台灣疫苗施打只有1％左右的窘狀和急迫，為什麼不大聲地說「Taiwan needs help？」