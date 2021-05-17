新北五股警員確診 派出所同仁全採檢 接觸民眾難估計
新北市政府出現第一名染疫員工，是蘆洲警分局成州派出所的男性警員，也是警界首例，今天派出所全體員警都被匡列採檢，同時陸續調查曾經接觸的民眾，市長侯友宜則說明，該名警員已隔離且無擴大趨勢。
據了解，該名警員因工作需要執行巡邏等外勤任務，近日發現有疑似症狀，16日晚間採驗後確定感染新冠肺炎，新北市警察局隨即要求成州派出所全體同仁匡列分別採檢，消息傳出，引起地方各界非常擔心，認為員警與民眾接觸廣泛，人數恐怕很難估計周全。
對此，新北市警察局局長黃宗仁表示：「我們現在所面臨的疫情非常嚴峻，新北八千兄弟姐妹及家人的健康與安全，才是所有新北市民的保障！因此我請大家一定要保護好自己及家人的安全」。
局長同時強調應盡量減少辦公室等場所聊天交誼，如有需要應遵守5人以下規定，並保持安全社交距離。此外，疫調為防疫工作關鍵應快速精準，如有警力不足應立即反映，由警察局行政科統一調度，如疫調過程遭遇困難，亦由行政科作為統一聯繫窗口協處。
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