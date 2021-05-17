假訊息滿天飛引民眾恐慌 蘇揆籲多分享官方訊息

檢驗陽性率是一個很重要的數字，會決定區域疫情的走向。陽性率越低，代表大部分的患者已經被篩出得到掌握和管理；反過來說，陽性率大於10%，代表疫情尚未得到適當的掌控，社區中仍有大量患者尚未被找出，檢驗範圍和數量需趕緊擴大。

2021-05-17 12:08