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直播／疫情爆不停！本土確診單日增333例 雙北共306例

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假訊息滿天飛引民眾恐慌 蘇揆籲多分享官方訊息

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
圖／取自蘇貞昌臉書
圖／取自蘇貞昌臉書

本土確診病例不斷攀升，近期不少假訊息紛流竄，引起民眾恐慌。行政院長蘇貞昌今天透過臉書，呼籲民眾多分享官方訊息，勿散播假訊息。

蘇貞昌指出，疫情相關資訊很多，但是正確的消息看官方的就夠，請大家動動手指，加入由疾管署CDC管理經營的Line頻道（http://line.me/ti/p/@taiwancdc）。

蘇貞昌也說，散播疫情假消息，最高3年刑期、罰金300萬元，若在群組看到來路不明的錄音檔、對話截圖，請不要散播，反而要多分享正確資訊，保持鎮定、配合防疫，大家才能一起度過難關。

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