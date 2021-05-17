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最新財產申報 鄭文燦存款增千萬、侯友宜縮水594萬

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
監察院今天公布最新一期廉政專刊，新北市長侯友宜與配偶的存款方面，這次是新台幣1242萬1538元，較108年3月14日申報時的1836萬6431元，減少約594萬元。圖／新北新聞局提供
監察院今天公布最新一期廉政專刊，新北市長侯友宜與配偶的存款方面，這次是新台幣1242萬1538元，較108年3月14日申報時的1836萬6431元，減少約594萬元。圖／新北新聞局提供

監察院今天公布最新一期廉政專刊，公布新北市及桃園市首長及重要局處長申報財產。其中桃園市長鄭文燦的存款較上次申報時增加約1045萬元，主因是107年桃園市長選舉獲選票補助款弭平選舉經費支出後，餘額999萬餘元，並已交付信託。

新北市長侯友宜與配偶任美鈴在109年11月1日的定期申報內容中，擁有8筆位在台北市、新北市及嘉義縣的土地、2筆建物，其中6筆土地交付信託，與上次申報時相同。不過存款方面，這次是新台幣1242萬1538元，較108年3月14日申報時的1836萬6431元，減少約594萬元；另持有的有價證券總價額400萬8182元，較上次申報時的421萬6320元減少20萬8138元。兩者合計縮水614萬餘元。

鄭文燦與配偶林俞汝在109年11月1日的定期申報內容中，擁有位在桃園市蘆竹區的1筆土地、4筆建物以及位在台北市中正區的1筆土地、5筆建物；另有2部福斯汽車，與108年11月1日申報時相同。

鄭文燦存款3333萬4163元，較上次申報時的2287萬5818元增加約1045萬元；未持有有價證券、另有6張保單。

此外，鄭文燦並在備註欄中註明，他在107年桃園市長選舉獲得選票補助款1656萬9900元，在弭平選舉經費支出後，餘額999萬7450元，已全數交付信託，總額將專款專用於捐助公益使用。

鄭文燦也註明，他及配偶名下共有2間房子和2塊土地，2塊土地都是房子坐落基地；2間房子分別位於桃園市蘆竹區及台北市中正區，後者非自用住宅已依法強制信託。

鄭文燦

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