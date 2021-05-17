未超前部屬普篩 張亞中：蔡英文、陳時中快引咎辭職

本土病例大爆發，孫文學校總校長張亞中感嘆，台灣民眾配合政府的防疫表現是一流的，但是政府的防疫表現卻不及格。他強調，「普篩才是超前部署」，但是台灣竟然誇張到連機場海關都不普篩，指揮官陳時中把防疫當成看病，以為要發了燒才看醫生，這樣的防疫理念與水準真是讓人痛心。蔡英文總統和陳時中應該引咎下台。

張亞中表示，民進黨政府和疫情指揮官陳時中關心的只是疫情的調查，天天追著病毒跑，這固然方便他每天可以在記者會中侃侃而談，但是，這不是「超前部署」。他完全同意台北市柯文哲及專家的看法，台灣早就該開始做普篩了，但台灣的普篩率實在低得離譜，自費篩檢費用又貴得不像話。

「普篩才是超前部署」，張亞中說，這是一個基本常識，但是台灣竟然誇張到連機場海關都不普篩，真是不像話。陳時中真是把防疫當成看病了，以為要發了燒才看醫生，這樣的防疫理念與水準真是讓人痛心。如果不是，那陳時中到底想隱瞞什麼？政治目的是什麼？

張亞中進一步指出，「超前部署」的另一項工具，無疑就是疫苗了。林全很早就買到德國BNT輝瑞疫苗，但只因為是透過中國大陸的總代理購買，就被陳時中以「反中」為由拒絕，這種幼稚又可笑的行為，讓台灣人民沒有好的疫苗可用，置百姓生命安全於不顧，這樣的人、這樣的政府，還有天良嗎？

張亞中說，現在疫情愈來愈嚴重了，陳時中是否早就知道了？說實在的，陳時中的公信力已經沒有辦法取信老百姓了。是否原來是想壓到520蔡英文就職周年典禮後再告知疫情的嚴重性？現在壓不住了。陳時中是否知道，會有多少百性因為民進黨政府與陳時中的無能而冤死。別在等了，蔡英文及民進黨趕快出來道歉，陳時中該引咎下台了吧。

商品推薦