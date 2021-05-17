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國安局今發布由中將主秘陳進廣接任國安局副局長

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國安局中將主秘陳進廣，今接任國安局副局長。 圖／聯合報系資料照片
國安局中將主秘陳進廣，今接任國安局副局長。 圖／聯合報系資料照片

國家安全局有一席副局長懸缺已久，立法院甚至為此希望凍結國安局首長一席年度特別費23萬餘元，希望撙節預算。但國安局今天發布，由政戰出身的原國安局主秘、中將陳進廣接任副局長。

針對首長特別費，國安局向立法院報告，國安局長每月編列3萬9700元、三位副局長每月編列1萬9500元，共計117萬8千元。國安局說，考量特別費用於推展國家安全及其他公共關等公務用途，預算編列也符合行政院相關規定，國安局現階段副局長懸缺1員，未來人員補實若適逢立法院休會期間，或這項特別費凍結案未能即時完成解凍，恐將影響公務禮儀及業務推展。

國安局現有副局長柯承亨、胡木源，國安局今天發布，由主秘陳進廣補實另一席副局長。但警職出身的胡木源也即將於7月16日退休，國安局又將出席缺一席副局長。

政戰出身的陳進廣曾任國安局「公開情報中心」與「安全作業中心」主任。他在安全作業中心任內，對於對岸的情勢發展充分掌握，軍內因此一度誤傳他可望接任軍事情報局長。

國安局 立法院 行政院

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