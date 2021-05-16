【重磅快評】授權地方公布疫調？難怪陳時中一夜白頭

本土確診案例連兩天創新高，疫情吃緊，中央流行疫情中心指揮官陳時中主動開口說要授權各地方政府公布該縣市確診者足跡；不過，台北市長柯文哲並不領情，但不像日前陳表示「同意」地方買疫苗時的嗆辣，柯只說「現在已經沒有辦法做疫調」；前者甩鍋，後者口水，其實對防疫都沒幫助。

本月十二日，藍委問陳時中「地方政府能否自己買疫苗自救？」，陳時中給出肯定的答案，台北市長柯文哲獲悉後反應激烈，指陳不負責任，把買疫苗的責任丟給地方政府，博取媒體版面；兩天後柯、陳同框上演和解，陳時中表示，疫情已進展到相當程度，疫苗這種大事應由中央統籌，柯文哲也改口，疫苗還是要中央統一採購及分配，各地狀況不同，「問題一大堆」，要達總人口75％的接種率沒那麼容易。

原來，陳時中給藍委肯定的答案後，難免被解讀為陳時中想甩鍋地方的意味，才給了柯文哲切入的角度，同時更顯露疫苗採購不力的隱憂，總統蔡英文出手快狠準，十三日召開國安會議就給出了答案，表示向國外訂購的疫苗六月後會進入分批交貨期，國內疫苗預計在七月底可以開始供應第一波；蔡英文算是暫時為陳時中止血，只是，六月很快到臨，七月也旋腫而至，屆時一翻兩瞪眼，陳時中壓力不小，難怪一夜白頭。

今天陳時中又犯同樣毛病，表示指揮中心將提出一個指引原則，把公布確診者足跡的工作交由各縣市政府自行公布，因為中央無法一次公布這麼多病例的疫調足跡，已協調各縣市政府各自公布該地區確診足跡，並自行回應相關問題，目前正在訂定實行原則。

過去一直把疫調公布權力緊緊抓在手上的陳時中，在疫情炸鍋之後，主動說要把疫調公布的工作交給地方，時機點當然不恰當，中央不只丟球，連鍋子都要甩出去，地方政府沒一個喊接，若不是台北市是重災區，柯文哲免不了要再批批陳時中，他只說過去的零確診疫調已不切實際，現在不能再用傳統疫調方式，應該用確診者反推回去，做更精確的回堵，「這就是A的N次方概念，讓A小於1，幾次之後讓它斷鏈」。

坦白說，柯文哲「A的N次方概念」是正確的，但並非新觀念，但用確診者反推回去，做更精確的回堵，也無新意，重點是柯文哲暗批過去指揮中心做的是「零確診疫調」，還是暗藏酸味；令人不解的，陳時中心裡應該很清楚，這時說要把公布疫調的權力下放給地方，只會徒惹甩鍋的批評，如果陳時中是想轉移焦點，而且和柯文哲一樣把媒體當鯊魚，那他轉移焦點的功力確實不如柯文哲。

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