韓國瑜舉這3人為例：盼政府防疫以民為重 非算計政治

國內新冠疫情爆發，今日新增206例本土案例，雙北也在昨天升至第三級警戒。高雄市前市長韓國瑜表示，新北市長侯友宜4天前就表示已做好三級警戒準備，台北市長柯文哲同樣在日前就提出擴大快篩卻遭反對；而他過去也曾建請中央在南部設置大型收置檢疫隔離場所，如果這些想法終於被當權者所採用，「亡羊補牢，未為遲也」。希望政府防疫應以民眾福祉為重，而非頻頻算計政治考量，才對得起人民的信任。

韓國瑜說，一瞬間所有台灣人都慌了，大賣場湧現搶購人潮，疫苗接種率更是創新高，高到讓陳時中部長脫口「擔心打不夠」，更自願「撐到下一批」再打第二劑。還記得今年2月，中央流行疫情指揮中心表示，已向各國際藥廠購買近2000萬劑新冠肺炎疫苗，但事實上一直到了5月，疫苗的交付率僅有1.59％，進度嚴重落後。

韓國瑜說，救命的疫苗還沒著落，總統蔡英文又在此時忙著宣布，國產疫苗將在7月核准，殊不知國產疫苗根本尚未完成三期臨床試驗，安全性還沒完全落實，就急著大內宣防疫成果，陳時中部長的疫苗政策更是一下「地方政府買」、一下「中央統籌處理」，搖擺不定的防疫準則，讓地方政府苦不堪言。

韓國瑜強調，防疫如同作戰，新北市長侯友宜4天前就表示已做好三級警戒準備，超前部署、事先演練社區感染措施；台北市長柯文哲同樣在日前就提出擴大快篩，當時周遭一片反對意見；而他任職高雄市長時，也曾建請中央在南部設置大型收置檢疫隔離場所，以釋出醫療量能，如今，這些想法終於被當權者所採用，「亡羊補牢，未為遲也」。

韓國瑜衷心期盼，未來蔡政府在這條艱辛的防疫道路上做任何決策時，應以民眾福祉為重，而非頻頻算計政治考量，如此才對得起人民的信任。