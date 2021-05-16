統促黨要求開放大陸疫苗來台 強調張安樂已接種沒問題

中華統一促進黨今到衛福部疾管署門口為台灣人民健康請願，呼籲民進黨政府接受大陸贈送的的國藥北京疫苗。統促黨總裁張安樂之子張瑋表示，大陸國藥北京疫苗經WHO認證，張安樂已經接種，身體並沒有任何狀況，相較於當年台灣疫苗的不確定與不穩定，盼疫情當前能不分統獨，政府能以人民健康為重，接受大陸致贈疫苗的善意。

統促黨昨晚聲明表示，大陸多次宣布要贈送新冠病毒疫苗給台灣人民，都被民進黨回絕，現在大陸為了維護台灣人民生命的安全，不計前嫌，仍然願意贈送經WHO認證的國藥北京疫苗給台灣人民，希望民進黨這次要迷途知返，以蒼生為念，虛心的接受大陸的善意。

張瑋表示，現在已經升到三級警戒，眼看很快疫苗就要不夠用了，過去衛福部長陳時中曾對大陸疫苗有意見，但目前看來，當前的疫苗不穩定也不確定，但可以確定的是大陸的疫苗穩定並能提供給台灣，今天的訴求是希望陳時中能以台灣百姓的健康為重，而非意識形態的鬥爭，「請求部長能開放大陸疫苗來台」。

張瑋強調，大陸的國藥北京疫苗是經WHO認證的，是一支確定並穩定的疫苗。不過面對媒體提問使用大陸疫苗是否會讓台灣民眾更恐慌，他則表示，「沒有疫苗台灣人民才會更恐慌」，更以自己的父親張安樂為例，指他在大陸已施打過該疫苗，目前已接種第一劑，馬上要接種第二劑，身體都沒有任何問題。

他說，這次的請願活動是為台灣人民的健康著想，平常大家說不分藍綠，疫情當前更應該不分統獨，「人命關天，疫苗優先」。