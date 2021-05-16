本土疫情延燒 江啟臣籲陸：停止對台灣不必要軍事動作

本土疫情爆發，國民黨主席江啟臣提出六點建議，呼籲中央地方要團隊作戰，才能挺過這關。他表示，指揮中心應調整組織架構，分為疫情、醫療，與疫苗三組，交由行政院長蘇貞昌接手指揮官，協調跨部會事宜；也希望對岸停止對台灣不必要的政治與軍事動作，建立善意螺旋，為兩岸人民的信任以及未來交流的恢復奠定良好基石。

江啟臣表示，國民黨懇切呼籲國際社會，台灣是全球重要的政治與經濟伙伴，更是全球晶圓代工與電子關鍵零組件的重要生產基地，台灣疫情關係到全球的電子產品供應鏈穩定；國際社會應該盡力協助台灣取得足夠的新冠疫苗，協助渡過此波的疫情衝擊，渡過國產疫苗7月底出爐前至少兩個半月的疫苗空窗期，「幫助台灣，就是幫助全世界」。

「抗疫是團隊作戰，而不是英雄主義。」江啟臣呼籲，中央政府、地方政府以及醫療院所應該建立「伙伴關係」，中央政府應該統籌「防疫政策規劃」、「疫苗取得」、「企業防疫協助」、「就業與企業的輔助」、「民生經濟平穩」、「協助醫療院所相關物資，防範醫療體系的崩潰」等各項政策研擬及制定。地方政府應規劃縣市的防疫作為，並橫向聯繫周邊縣市政府建立聯合作戰的策略，以有效控制疫情，避免擴大傳染區域。

江啟臣表示，面對未知的疫情發展，政府機關應積極規劃各項補助與救助措施，務必做為全民以及企業最堅實的後盾，協助企業，特別是服務業以及廣大的受薪階級渡過此次難關。相信只要是合理的、必要的紓困計畫、補助，在野黨也會支持，但也要提醒民進黨政府，全球的疫情恐怕不會在短時間內結束，政府對於紓困補助，必須有更長遠的分階段規劃，以免後續無以為繼。

江啟臣說，過去一年許多專家建議，中央疫情指揮中心應該調整組織架構，分為三組：疫情、醫療，與疫苗，讓衛福部長陳時中能專心防疫。國民黨呼籲指揮中心升級，分層專責，交由行政院長蘇貞昌接手指揮官，協調跨部會事宜。

江啟臣也呼籲全民，大家共同的敵人是covid-19，大家應該相互體諒、協助，包括國民黨的從政同志以及支持者，並給所有辛苦的醫療人員最大的支持與協助，更不需要有過度的恐慌、臆測，才能讓台灣人民渡過此次的危機。

最後，江啟臣呼籲中國大陸，台灣疫情嚴峻，兩岸需要更多的「善意螺旋」；在這個階段，中國大陸應該停止對台灣不必要的政治與軍事動作，為兩岸人民的信任以及未來交流的恢復，奠定良好的基石。