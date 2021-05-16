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蔡英文感謝雙北「空無一人」 促下載台灣社交距離App

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天在臉書感謝雙北民眾，也呼籲國人下載「台灣社交距離App」。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統今天在臉書感謝雙北民眾，也呼籲國人下載「台灣社交距離App」。圖／取自蔡英文臉書

我國新冠肺炎本土病例昨破單日新高，雙北警戒到達第三級，蔡英文總統今天在臉書感謝雙北民眾，也呼籲國人下載「台灣社交距離App」，自動比對有沒有接觸過確診者，保護自己也保護家人。

蔡總統說，感謝雙北民眾，今天路上人潮明顯減少。當大家重視自身防疫，就是重視你愛的人。她看到在臉書上，今天許多人都上傳了「空無一人」的照片。空無一人的背後，是團結防疫的展現。只要繼續保持，一定能克服疫情挑戰。　　

蔡總統說，除了減少不必要的出門機會，透過科技，還可以再加強防疫。推薦大家，立刻下載台灣社交距離App，自動比對有沒有接觸過確診者，保護自己也保護家人。　　

蔡總統說，這個App，是由衛生福利部、行政院資安處、台灣人工智慧實驗室合作開發，嚴格遵守資安規範，能夠充分保障隱私。在App的介紹裡有詳細說明原理，保證不必註冊帳號、不用上傳資料、更不會擷取個資，請大家放心使用，更別忘了教導家中的長輩一起使用。　

社交距離 資安 新冠肺炎

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