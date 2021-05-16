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政院：疫情穩定後消費刺激 今年經濟成長仍能維持預期

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
行政院發言人羅秉成今轉述，財經首長會議中除針對國內外經濟局勢交換意見，蘇揆也要求各部會，持續密切掌握市場的相關變化及趨勢。圖／行政院提供
行政院發言人羅秉成今轉述，財經首長會議中除針對國內外經濟局勢交換意見，蘇揆也要求各部會，持續密切掌握市場的相關變化及趨勢。圖／行政院提供

因應疫情升溫，行政院長蘇貞昌今早召開財經首長會議，財經首長均表示，各上市櫃公司的獲利比起去年都有大幅成長，外銷訂單也非常充足，目前疫情發展對消費端有短期影響，只要能盡快將疫情控制住，有效圍堵疫情擴散，加上政府已提出擴增2100億防疫紓困預算修法，在疫情穩定後進行新一波消費刺激，今年經濟成長仍然能夠維持預期。

行政院發言人羅秉成今轉述，財經首長會議中除針對國內外經濟局勢交換意見，蘇揆也要求各部會，持續密切掌握市場的相關變化及趨勢，就金融機構正常運作，股匯市秩序穩定、民生物資充足供應等進行必要措施，並即時對外公布正確資訊。

羅秉成表示，現階段除全國已提升防疫警戒措施外，蘇揆特別針對各生產端及重要產業所需要的防疫措施，指示立即加強規範並挹注必要資源，科技部、經濟部等各部會要主動進行協助及輔導，使廠商預先做好分流分艙、異地辦公的準備與作為。

蘇揆表示，台灣的產業在各項防疫措施已經累積一年多的經驗，台灣民眾也有非常高的防疫警覺心，但在軟、硬體上一定有需要政府資源挹注之處，也請各部會迅速盤整需求並提出解決方案，實際給予幫忙。

此次會議出席者包括副院長沈榮津、行政院秘書長李孟諺、政務委員兼任發言人羅秉成、政務委員黃致達、國發會主委龔明鑫、財政部長蘇建榮、金管會主委黃天牧、中央銀行總裁楊金龍、經濟部長王美花。

疫情 行政院

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