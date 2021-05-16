統促黨要求接受中國疫苗 基進黨：黃鼠狼給雞探病

新冠肺炎疫情擴大，中華統一促進黨發文指出，「為台灣人民生命安全請命」，呼籲民進黨當局接受大陸贈送台灣人民的國藥北京疫苗。台灣基進黨指出，如今，當台灣本土疫情面臨重大挑戰時，統促黨選在此時發聲，要求台灣接受中國低保護力的國藥疫苗，不就是要讓台灣的疫情更加嚴重？「這不是黃鼠狼給雞探病，什麼才是？」

基進黨指出，自去年疫情爆發以來，台灣國內親中勢力，一直要「以疫謀統」，從初期的「大陸搞個小小肺炎」網路串聯，試圖降低台灣對肺炎的警覺性，以及鼓吹普篩與購買中國試劑，到現在的最新發展，則是統促黨也加入連勝文等人的陣營，要求台灣接受中國國藥疫苗。

基進黨指出，中國疫苗的效力，在全世界都遭受到普遍的質疑。就算是譚德賽主導的世衛組織報告，也都承認「疫苗對60歲以上與合併症人群的保護效力與安全性不足。」另一方面，非洲國家塞席爾是全球接種疫苗比例最高的國家，達到六成，其中有57%是施打中國國藥疫苗，43%打得是印度製阿斯利康（AstraZeneca）疫苗。

基進黨表示，然而，約10萬人口的塞席爾，依舊在5月10日傳出單日確診數高達1799例。塞席爾衛生部指出，中國國藥疫苗的有效率只有50%，遠遠低於中國國藥與世衛組織宣稱，對18至59歲人群的78.1%。

相對於此，根據「用數據看世界」(Our World in Data)，採用輝瑞疫苗的以色列，在預防病毒傳播上的有效率為94%，塞舌爾每百萬人中的日新增新冠病毒確診病例為2613.38例，以色列只有5.55例。

台灣政府原本有向德國BNT採購採購500萬劑輝瑞疫苗，但遭到中國與台灣內部親中勢力阻撓，使得疫苗採購進度延宕一個多月，劑量也下降到50萬劑。這時要求台灣接受中國低保護力的國藥疫苗，「這不是黃鼠狼給雞探病，什麼才是？」