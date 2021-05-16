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殉職飛官潘穎諄今公祭 蔡英文出席頒贈褒揚令

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
總統維安車隊今早經過台東市區，準備前往空軍志航基地。記者尤聰光／攝影
總統維安車隊今早經過台東市區，準備前往空軍志航基地。記者尤聰光／攝影

空軍司令部今天上午10點於台東志航基地舉行殉職飛官潘穎諄烈士公祭典禮，蔡英文總統將出席頒贈褒揚令及慰問遺眷。面對疫情嚴峻，基地不僅未開放媒體採訪，也限制公祭人數在180人，並採取分流公祭管制。

空軍表示，公祭典禮除總統將頒發褒揚令和旌忠狀，空軍司令熊厚基代表蔡總統頒授潘穎諄勳章並追晉空軍少校。至於啟靈儀式，原本安排由4架F5型戰機編隊飛行的最崇高敬意取消，但仍有憲兵班執行「發矧槍（鳴槍）」告慰英靈。

因應疫情，空軍強調，公祭會場屬於半開放式空間，座椅排列成梅花座模式，前後間隔拉開至2公尺，會場進出維持單一通道，並設置防疫站，實施人員量體溫及手部消毒，全程戴口罩，實名制登記安排分流進入公祭會場。

殉職飛官潘穎諄台東縣卑南鄉溫泉村人，從小就對戰機非常有興趣，國中畢業後投入軍校，並如願考上空軍官校104年班，服務空軍5年10個月，殉職前任空軍第7飛行訓練聯隊第46中隊飛行官。

今年3月22日台東志航基地2架F-5E戰機在屏東旭海實施飛行訓練，意外擦撞墜海，飛官羅尚樺和潘穎諄殉職，羅尚樺於4月10日公祭；失聯的潘穎諄經過軍方不斷搜救，在4月18日於屏東南仁漁港邊尋獲，今天舉行公祭。

空軍司令部今天上午10點於台東志航基地舉行殉職飛官潘穎諄烈士公祭典禮，因應疫情，基地未開放媒體採訪。記者尤聰光／攝影
空軍司令部今天上午10點於台東志航基地舉行殉職飛官潘穎諄烈士公祭典禮，因應疫情，基地未開放媒體採訪。記者尤聰光／攝影

空軍 台東志航基地 戰機

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