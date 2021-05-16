孫大千：綠派系介入 害台灣人只剩一種充滿風險的疫苗

台灣本土疫情延燒，駐美代表蕭美琴表示，正在爭取台灣對美商購疫苗如期交貨；另一方面，外交部長吳釗燮則正在幫友邦瓜地馬拉取得疫苗。前立委孫大千在臉書批評，這兩人忘記自己是領台灣人民的薪水嗎？因民進黨某派系的介入，指揮官陳時中去年向人民承諾的疫苗根本沒有到位，才間接造成此次疫情的破口擴大。是誰害得台灣人只剩下一種充滿風險的疫苗來選擇？當然就是民進黨。

孫大千指出，吳釗燮身為外交部長，不想方設法向他口中的「好朋友，真友情」的美國政府，爭取疫苗採購，居然還有美國時間去協助友邦瓜地馬拉取得疫苗，請問，要這樣的外交部長有什麼用？

孫大千接著表示，而蕭美琴身為台灣駐美代表，過去明明有大把的時間可以向美國政府進行溝通交涉，爭取美國政府協助台灣取得疫苗，可是卻毫無建樹。現在居然有臉告訴台灣人民，「截至上周，駐美處對美方交涉重點在如何協助邦交國取得新冠疫苗」。請問，要這樣的駐美代表有什麼用？

孫大千批評，民進黨內某派系為了想吞下疫苗採購的龐大利益而犧牲了台灣原本可以到手的BNT疫苗，接著，民進黨任命的外交部長和駐美代表又不積極尋求補救之道，反而花費心思為台灣的邦交國去爭取疫苗。是誰害得台灣人民只剩下一種充滿風險的疫苗來選擇？當然就是民進黨。