快訊

一窩蜂爭搶物資 醫憂：人群聚集反易感染

疫情升溫！ 全台八大行業暫停營業 台東4家違規將開罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

孫大千：綠派系介入 害台灣人只剩一種充滿風險的疫苗

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千說，是誰害得台灣人只剩下一種充滿風險的疫苗來選擇？當然就是民進黨。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千說，是誰害得台灣人只剩下一種充滿風險的疫苗來選擇？當然就是民進黨。圖／取自孫大千臉書

台灣本土疫情延燒，駐美代表蕭美琴表示，正在爭取台灣對美商購疫苗如期交貨；另一方面，外交部長吳釗燮則正在幫友邦瓜地馬拉取得疫苗。前立委孫大千在臉書批評，這兩人忘記自己是領台灣人民的薪水嗎？因民進黨某派系的介入，指揮官陳時中去年向人民承諾的疫苗根本沒有到位，才間接造成此次疫情的破口擴大。是誰害得台灣人只剩下一種充滿風險的疫苗來選擇？當然就是民進黨。

孫大千指出，吳釗燮身為外交部長，不想方設法向他口中的「好朋友，真友情」的美國政府，爭取疫苗採購，居然還有美國時間去協助友邦瓜地馬拉取得疫苗，請問，要這樣的外交部長有什麼用？

孫大千接著表示，而蕭美琴身為台灣駐美代表，過去明明有大把的時間可以向美國政府進行溝通交涉，爭取美國政府協助台灣取得疫苗，可是卻毫無建樹。現在居然有臉告訴台灣人民，「截至上周，駐美處對美方交涉重點在如何協助邦交國取得新冠疫苗」。請問，要這樣的駐美代表有什麼用？

孫大千批評，民進黨內某派系為了想吞下疫苗採購的龐大利益而犧牲了台灣原本可以到手的BNT疫苗，接著，民進黨任命的外交部長和駐美代表又不積極尋求補救之道，反而花費心思為台灣的邦交國去爭取疫苗。是誰害得台灣人民只剩下一種充滿風險的疫苗來選擇？當然就是民進黨。

新冠疫苗 民進黨 台灣人

延伸閱讀

台灣疫情連環爆 孫大千：防疫國家隊有六位豬隊友

國內疫情一夕嚴峻 孫大千六問六答嗆蔡政府反應太慢

蘇貞昌呼籲人民收心 孫大千：應檢討自己呼攏人民放心

陳時中說公文沒法跑比病毒快 孫大千酸：作戰要等公文

相關新聞

殉職飛官潘穎諄今公祭 蔡英文出席頒贈褒揚令

空軍司令部今天上午10點於台東志航基地舉行殉職飛官潘穎諄烈士公祭典禮，蔡英文總統將出席頒贈褒揚令及慰問遺眷。面對疫情嚴峻...

孫大千：綠派系介入 害台灣人只剩一種充滿風險的疫苗

台灣本土疫情延燒，駐美代表蕭美琴表示，正在爭取台灣對美商購疫苗如期交貨；另一方面，外交部長吳釗燮則正在幫友邦瓜地馬拉取得...

巴西聖保羅僑社車隊遊行 促台灣參與世衛組織

中華民國駐巴西聖保羅經濟文化辦事處處長馮光中今天與當地眾多台僑領袖共同組織推促台灣參與世界衛生組織及世界衛生大會車隊遊行...

政院小編又公器私用？ 藍黨團：蘇貞昌父女考全民智慧

新冠肺炎疫情一夕嚴峻，行政院宣布雙北進入三級警戒，行政院長蘇貞昌女兒、民進黨立法委員蘇巧慧昨天中午在臉書發文幫忙宣傳政院...

【數字看教育】台灣學生睡不飽！ 補習、學校兩頭燒 課業壓力「你累了嗎」

台灣學生的平均睡眠時間遠低於美國國家睡眠基金會的建議時數。該基金會曾指出，14到17歲青少年每天平均需睡8至10小時，才能有效促進腦部發育與安定情緒，然而根據兒福聯盟2020年「台灣學生睡眠及使用提神飲料調查報告」，台灣學生的平均睡眠時間只有6.9小時，比最短建議睡眠時間少了整整1.1小時。

統促黨要政府接受中國大陸疫苗 今將到疾管署「請命」

新冠肺炎疫情擴大，中央疫情指揮中心15日將防疫警戒升第三級，中華統一促進黨今天凌晨1點多突在臉書「張安樂粉絲團」上發文，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。