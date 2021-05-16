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政院小編又公器私用？ 藍黨團：蘇貞昌父女考全民智慧

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
圖/截自國民黨團臉書
圖/截自國民黨團臉書

新冠肺炎疫情一夕嚴峻，行政院宣布雙北進入三級警戒，行政院長蘇貞昌女兒、民進黨立法委員蘇巧慧昨天中午在臉書發文幫忙宣傳政院新措施，但卻被抓包文末疑似政院幕僚備註用語，再遭質疑政院小編又公器私用。國民黨團也在臉書揶揄，天佑台灣，除病毒以外，全民如何戰勝這對父女！也考驗台灣人民智慧。

國民黨團表示，諾富特防疫旅館公文花二個半月都跑不到，政院要給蘇巧慧的圖，居然比給行政院還快，父女連手搶著當首發。

國民黨團批評，行政院的行政效率竟是拿來拍馬屁，國人卻請不到蘇貞昌第一線指揮防疫，原來蘇貞昌忙著叫小編做圖給蘇大委員巧慧過目。

國民黨團揶揄，政院所謂防疫優先攏系假，做圖優先才是真；竟有這樣的院長與立委，即便諾富特的病毒當然跑的比公文快，但給蘇巧慧的圖更要跑的比病毒快。

圖/截自蘇巧慧臉書
圖/截自蘇巧慧臉書

行政院 國民黨 蘇巧慧

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