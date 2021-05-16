聽新聞
test
0:00 / 0:00
政院小編又公器私用？ 藍黨團：蘇貞昌父女考全民智慧
新冠肺炎疫情一夕嚴峻，行政院宣布雙北進入三級警戒，行政院長蘇貞昌女兒、民進黨立法委員蘇巧慧昨天中午在臉書發文幫忙宣傳政院新措施，但卻被抓包文末疑似政院幕僚備註用語，再遭質疑政院小編又公器私用。國民黨團也在臉書揶揄，天佑台灣，除病毒以外，全民如何戰勝這對父女！也考驗台灣人民智慧。
國民黨團表示，諾富特防疫旅館公文花二個半月都跑不到，政院要給蘇巧慧的圖，居然比給行政院還快，父女連手搶著當首發。
國民黨團批評，行政院的行政效率竟是拿來拍馬屁，國人卻請不到蘇貞昌第一線指揮防疫，原來蘇貞昌忙著叫小編做圖給蘇大委員巧慧過目。
國民黨團揶揄，政院所謂防疫優先攏系假，做圖優先才是真；竟有這樣的院長與立委，即便諾富特的病毒當然跑的比公文快，但給蘇巧慧的圖更要跑的比病毒快。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言