統促黨要政府接受中國大陸疫苗 今將到疾管署「請命」

新冠肺炎疫情擴大，中央疫情指揮中心15日將防疫警戒升第三級，中華統一促進黨今天凌晨1點多突在臉書「張安樂粉絲團」上發文，稱16日下午2點將前往衛生福利部疾病管制署「為台灣人民生命安全請命」，呼籲民進黨當局接受大陸贈送台灣人民的國藥北京疫苗。

新聞稿指出，大陸多次宣佈要贈送新冠病毒疫苗給台灣人民，都被民進黨當局三番兩次地回絕，導致今天疫情的爆發。現在，大陸為了維護台灣人民生命的安全，不計前嫌，仍然願意贈送經WHO認證的國藥北京疫苗給台灣人民，希望民進黨這次要迷途知返。

統促黨要民進黨「以蒼生為念，虛心的接受大陸的善意。」並指再執迷不悟、政治掛帥，阻擾國人追求健康的權利，肇使疫情進一步惡化，導致無辜人民的傷亡，統促黨將追究草菅人命的民進黨當局一切的法律責任。

不過統促黨的深夜貼文一出，即有網友回「大陸什麼時候說要捐贈疫苗了？人家自己人都不夠打，不要亂造謠」，也有網友質疑統促黨總裁張安樂「你打了沒？」

依照中央流行疫情指揮中心規定，若警戒升為3級，則禁止室外10人以上的聚會。台灣高等檢察署3月30日曾以國家安全法等案件被告身分傳喚張安樂，但高檢署認為可能涉及國安法發展組織罪嫌非二審管轄，發交台北地檢署調查。

不過據CNN報導，印度洋群島國家塞席爾的新冠疫苗接種率全球最高，61.4%人口接種完畢，但過去1個月，新冠病例仍激增，個月前，塞席爾累計病例不到3800例，16人死亡，但到了本月13日，累計病例暴增為9184例，32人死亡。