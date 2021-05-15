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高雄準三級警戒！大賣場泡麵、衛生紙、瓶裝水超熱銷

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天宣告進入準三級警戒，市民至大賣場搶購民生用品。記者陳玫伶／攝影
高雄市長陳其邁今天宣告進入準三級警戒，市民至大賣場搶購民生用品。記者陳玫伶／攝影

疫情指揮中心公告今天有181位確診，高雄市長陳其邁也宣布高雄進入準第三級警戒，引起市民恐慌，紛紛到大賣場購買民生物資，記者直擊架上衛生紙、泡麵皆被搶光，店員疲於補貨。

記者實地探訪發現，超市內泡麵及瓶裝水架幾乎全空，店員要補貨又要結帳，乾脆直接在一邊擺上好幾箱泡麵拆開，讓民眾選擇購買。

美式大賣場內民眾選擇搶購衛生紙、瓶裝水、牛奶及各式食品、零食，其中最熱銷的衛生紙品牌更規定每卡車只能買一串，現場幾乎每車一串，還有民眾改買他牌衛生紙，店員補貨幾乎趕不上搶購速度，部分架上已沒有商品。

有民眾表示，今天剛好到賣場採買，看到這麼多人，自己也嚇到，可能因疫情關係引起恐慌，大家趕緊採買生活物資，就怕封城。

美式大賣場今天人潮暴增，大家都為防疫搶買民生用品。記者陳玫伶／攝影
美式大賣場今天人潮暴增，大家都為防疫搶買民生用品。記者陳玫伶／攝影
超市泡麵架幾乎全空，店員乾脆直接整箱放旁邊，方便民眾選購。記者陳玫伶／攝影
超市泡麵架幾乎全空，店員乾脆直接整箱放旁邊，方便民眾選購。記者陳玫伶／攝影
高雄市長陳其邁今天宣告進入準三級警戒，市民至大賣場搶購民生用品。記者陳玫伶／攝影
高雄市長陳其邁今天宣告進入準三級警戒，市民至大賣場搶購民生用品。記者陳玫伶／攝影
高雄市長陳其邁今天宣告進入準三級警戒，市民至大賣場搶購民生用品。記者陳玫伶／攝影
高雄市長陳其邁今天宣告進入準三級警戒，市民至大賣場搶購民生用品。記者陳玫伶／攝影

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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