高雄準三級警戒！大賣場泡麵、衛生紙、瓶裝水超熱銷
疫情指揮中心公告今天有181位確診，高雄市長陳其邁也宣布高雄進入準第三級警戒，引起市民恐慌，紛紛到大賣場購買民生物資，記者直擊架上衛生紙、泡麵皆被搶光，店員疲於補貨。
記者實地探訪發現，超市內泡麵及瓶裝水架幾乎全空，店員要補貨又要結帳，乾脆直接在一邊擺上好幾箱泡麵拆開，讓民眾選擇購買。
美式大賣場內民眾選擇搶購衛生紙、瓶裝水、牛奶及各式食品、零食，其中最熱銷的衛生紙品牌更規定每卡車只能買一串，現場幾乎每車一串，還有民眾改買他牌衛生紙，店員補貨幾乎趕不上搶購速度，部分架上已沒有商品。
有民眾表示，今天剛好到賣場採買，看到這麼多人，自己也嚇到，可能因疫情關係引起恐慌，大家趕緊採買生活物資，就怕封城。
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