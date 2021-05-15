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本土確診案例暴增 縣長饒慶鈴：台東防疫進入準三級

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
國內本土疫情嚴峻，中央宣布台北市及新北市防疫第三級，台東縣政府今天也開緊急會議因應。縣長饒慶鈴說，「台東縣已進入防疫準三級」。記者尤聰光／攝影
國內本土疫情嚴峻，中央宣布台北市及新北市防疫第三級，台東縣政府今天也開緊急會議因應。縣長饒慶鈴說，「台東縣已進入防疫準三級」。記者尤聰光／攝影

國內本土疫情嚴峻，中央宣布台北市及新北市防疫第三級，台東縣政府今天也開緊急會議因應。縣長饒慶鈴說，「台東縣已進入防疫準三級」。(延伸閱讀：陳時中：雙北5月15到28日 升第三級警戒)

饒慶鈴說，配合中央防疫政策，即日起至6月8日關閉全縣休閒娛樂場所，包含小吃部、禁止宗教寺廟進香及繞境活動、中小學禁止對外開放。

另5月22日關山親水公園熱氣球首航及6月5日長濱最美星空音樂會活動取消，此外，對於是否禁止前往雙北公務活動，饒慶鈴說「除非必要，全程要遵守防疫規定」。

饒慶鈴強調，台東已進入防疫準三級，如有必要相關禁止事項會視情況調整延期，也呼籲來台東鄉親或遊客，務必做好防疫規定，縣府一定嚴格配合及執行中央政策。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 饒慶鈴

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