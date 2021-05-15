本土確診案例暴增 縣長饒慶鈴：台東防疫進入準三級

今（15）日本土確診數暴增180例，行政院緊急召開會議決定將台北市及新北市的防疫層級拉高到三級，即日起至5月28日。衛福部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也公布「全國防疫因應措施」及「第三級防疫警戒指引」。

2021-05-15 13:34