雙北防疫警戒升級 國民黨：政府應避免整體經濟受衝擊

新冠肺炎疫情升溫，政院宣布雙北地區進三級警戒。國民黨中午表示，雙北為台灣經濟活動重心，升為三級警戒勢必有多重經濟活動限制，政府應對可能遭受影響產業、基層商家有維繫基本營運協助方案，避免台灣整體經濟受嚴重衝擊。

國民黨也重申，疫情進社區感染嚴峻警戒階段，疫苗取得與廣泛施打成最重要防線，政府應以更積極方式，利用多方管道採購或取得疫苗，並輔導加速國內疫苗研發，提高國人疫苗施打信心，增加疫苗的施打率，以有效控制疫情擴散。

國民黨表示，疫情持續嚴峻的當下，提升防疫層級會造成生活不便與人民恐慌，政府應做好妥適規劃與宣導，協助人民生活與產業、商家基本運作、營運；唯有全民齊心、共同努力，始能杜絕疫情擴散所造成更嚴重的衝擊。

國民黨指出，防範疫情擴散是當前最重要課題，將配合疫情指揮中心、地方各級政府防疫措施，暫緩辦理既定公投宣講、集會活動，也盼所有的黨公職人員全力配合相關防疫規範，支持、協助防疫工作進行，共度當前疫情延燒的難關。