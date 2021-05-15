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全台今增180例確診 陳其邁宣布：高雄進入準三級防疫準備

雙北以外維持二級 陳時中：二、三級交界非必要勿移動

雙北疫情三級警戒 立院下午2時朝野協商決定是否延會

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立法院長游錫堃。記者曾學仁／攝影
立法院長游錫堃。記者曾學仁／攝影

新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心上午宣布，雙北地區進入三級警戒立法院是否繼續開會尊重立法院依循防疫規則下決定。知情人士表示，立法院以決定下午2時由立法院長游錫堃親自召集朝野協商，研商會期是否暫緩、延後。

據了解，國民黨團立場傾向立即停會，週四朝野協商也一度提出討論，當時因疫情警戒仍在二級，游錫堃表示，院會照開，但請疫情指揮中心做解釋。

週四朝野協商中，游錫堃也裁示，若疫情警戒標準升至三級，後續立院相關運作形式再另外召開朝野協商決定；近日也要求立院副秘書長詢問台北市政府提出防疫計畫書與防疫標準等相關事宜，做後續應變依循。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 立法院

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