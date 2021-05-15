台中今起夜市暫停營業 逢甲夜市叫苦：攤商怎麼生活？

因應國內新冠肺炎本土確診案例遽增，台中市長盧秀燕今天上午主持台中市「COVID-19疫情嚴峻」兵棋推演會議時，宣布三大禁令，包含11大場所暫停營業、11處夜市暫停營業、宗教場所暫停團體活動且禁止大型遊覽車進入停放，原則實施至6月8日止，並視疫情發展滾動調整。其中，台中知名逢甲觀光夜市影響大，逢甲觀光夜市管委會收到消息後，無奈的說：「攤商這段時間要怎麼生活？」

台中市長盧秀燕今天上午宣布三大禁令，其中，11處夜市即日起暫停營業。台中市管轄11處夜市自即日起至今年6月8日暫停營業，再視疫情發展滾動調整復業日期。11處夜市包括：西屯區逢甲觀光夜市、大甲區大甲蔣公路觀光夜市、中區中華路觀光夜市、北屯區昌平夜市、南區忠孝路觀光夜市、太平區長億夜市、東區旱溪夜市、北屯區太原觀光夜市、南區大慶夜市、清水區清水五權夜市、北屯區捷運夜市。

逢甲觀光夜市管理委員會總幹事吳浚銘坦言，很困擾、也很無奈，管委會的會員店家約200家，「攤商這段時間要怎麼生活？」

吳浚銘說，他可以理解因為疫情關係，人潮多的地方確實容易產生防疫破口，但現在台灣是一日生活圈，人潮會在縣市間流動，只有縣市單方面宣布夜市暫停營業，並非全國統一，效果恐怕不佳；如果是全國統一禁止，也會讓攤商較心甘情願配合。不過如果真的下令，也只能配合市府政策，畢竟防疫第一，會再與市府進一步了解相關規定。

大甲區蔣公路觀光夜市主委林嘉偉表示，疫情升溫後，許多人都不敢出來，生意少了一大半，現在疫情嚴峻，只能配合政府暫停營業減少風險，避免疫情持續擴散，否則到時真的連生意都做不了。