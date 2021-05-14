影／中市警局長率員稽查酒店 查察有無隔離民眾趴趴走

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導
台中市警局長楊源明為杜絕防疫破口，今晚親自帶隊前往南屯區金錢豹及闔家歡KTV等2處營業場所臨檢，楊源明強調除要求業者落實防疫措施外，更要查察有無居家檢疫或隔離民眾到處趴趴走情事，一旦發現違反規定，即移請衛生局依法裁罰。圖／警方提供
台中市警局長楊源明為杜絕防疫破口，今晚親自帶隊前往南屯區金錢豹及闔家歡KTV等2處營業場所臨檢，楊源明強調除要求業者落實防疫措施外，更要查察有無居家檢疫或隔離民眾到處趴趴走情事，一旦發現違反規定，即移請衛生局依法裁罰。圖／警方提供

中市警局長楊源明為杜絕防疫破口，5月份迄今已經查獲14家違反實名制規定的業者，移請衛生局依法裁罰，今晚更親自帶隊前往南屯區金錢豹及闔家歡KTV等2處營業場所臨檢。楊源明強調除要求業者落實防疫措施外，更要查察有無居家檢疫或隔離民眾到處趴趴走情事，一旦發現違反規定，即移請衛生局依法裁罰。

中央流行疫情指揮中心宣布自5月11日疫情警戒提升至「第二級」，為強化防疫作為，防堵破口，市長盧秀燕隨即指示對特定營業場所加強聯合稽查力道，同時警政署也要求各警察機關針對轄內有女陪侍、按摩（泰式）、影視KTV複合式、八大場所都要全面動員查察。

楊源明今晚親自帶隊前往南屯區金錢豹及闔家歡KTV等2處營業場所臨檢業者有無落實防疫措施，同時也呼籲業者能善盡社會責任，全力配合政府政策，一起守護民眾健康，不要造成防疫破口。

台中市警局長楊源明為杜絕防疫破口，今晚親自帶隊前往南屯區金錢豹及闔家歡KTV等2處營業場所臨檢，楊源明強調除要求業者落實防疫措施外，更要查察有無居家檢疫或隔離民眾到處趴趴走情事，一旦發現違反規定，即移請衛生局依法裁罰。圖／警方提供
台中市警局長楊源明為杜絕防疫破口，今晚親自帶隊前往南屯區金錢豹及闔家歡KTV等2處營業場所臨檢，楊源明強調除要求業者落實防疫措施外，更要查察有無居家檢疫或隔離民眾到處趴趴走情事，一旦發現違反規定，即移請衛生局依法裁罰。圖／警方提供
台中市警局長楊源明為杜絕防疫破口，今晚親自帶隊前往南屯區金錢豹及闔家歡KTV等2處營業場所臨檢，楊源明強調除要求業者落實防疫措施外，更要查察有無居家檢疫或隔離民眾到處趴趴走情事，一旦發現違反規定，即移請衛生局依法裁罰。圖／警方提供
台中市警局長楊源明為杜絕防疫破口，今晚親自帶隊前往南屯區金錢豹及闔家歡KTV等2處營業場所臨檢，楊源明強調除要求業者落實防疫措施外，更要查察有無居家檢疫或隔離民眾到處趴趴走情事，一旦發現違反規定，即移請衛生局依法裁罰。圖／警方提供
台中市警局長楊源明為杜絕防疫破口，今晚親自帶隊前往南屯區金錢豹及闔家歡KTV等2處營業場所臨檢，楊源明強調除要求業者落實防疫措施外，更要查察有無居家檢疫或隔離民眾到處趴趴走情事，一旦發現違反規定，即移請衛生局依法裁罰。圖／警方提供
台中市警局長楊源明為杜絕防疫破口，今晚親自帶隊前往南屯區金錢豹及闔家歡KTV等2處營業場所臨檢，楊源明強調除要求業者落實防疫措施外，更要查察有無居家檢疫或隔離民眾到處趴趴走情事，一旦發現違反規定，即移請衛生局依法裁罰。圖／警方提供
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台中市警局長楊源明為杜絕防疫破口，今晚親自帶隊前往南屯區金錢豹及闔家歡KTV等2處營業場所臨檢，楊源明強調除要求業者落實防疫措施外，更要查察有無居家檢疫或隔離民眾到處趴趴走情事，一旦發現違反規定，即移請衛生局依法裁罰。圖／警方提供

衛生局 KTV 疫情

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