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疫情升溫 監察院暫緩辦理中央及地方機關巡察

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院。本報系資料照
監察院。本報系資料照

監察院今天表示，為因應新冠肺炎疫情升溫，今天召開各委員會召集人會議決議，6月8日前暫緩辦理中央及地方機關巡察。

監察院指出，有鑑於中央流行疫情指揮中心已提升新冠肺炎疫情至第二級警戒，考量國內疫情已轉趨嚴峻，中央及各縣市政府刻正全力投入防疫工作，為避免增加中央及地方機關行政作業負擔及降低染疫風險，監察院今天召開各委員會召會議，討論監察院中央及地方機關巡察業務之因應措施。

監察院表示，按監察院巡迴監察辦法第7條規定，各責任區巡察委員應按直轄市、縣（市）為單位，每巡察年度巡察2次。同條第2項亦有明文，前項巡察次數，遇有重大天然災害、事故，或各組巡察委員認有必要時，得不受次數之限制。考量地方機關巡察業務，須由監察委員率同人員至轄區巡察，並與民眾面對面受理陳情；巡察時，中央及地方政府進行簡報之機關人員亦為數不少，為避免增加中央及地方機關行政作業負擔及降低染疫風險，監察院爰召開各委員會召集人會議，決議暫緩辦理中央巡察；並建議地方機關巡察各組委員亦比照辦理，於6月8日前暫緩相關巡察行程。

監察院 疫情 新冠肺炎

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