立委傅崐萁出獄後首行程 捐薪資供弱勢自費打疫苗

無黨籍立委傅崐萁出獄第一天，今天下午與妻子、花蓮縣長徐榛蔚合捐新台幣50萬給花蓮縣衛生局及社福團體，協助4大類弱勢鄉親施打疫苗。預計下週回立法院。

傅崐萁今天臨時舉辦記者會，花蓮10鄉鎮市首長、社福團體動員在服務處辦公室，徐榛蔚陪同出席。這是傅崐萁出獄後首場公開活動，與鄉鎮市長互動熱烈。

傅崐萁指出，去年曾承諾離開崗位期間，每月薪資分別捐贈給33個弱勢團體，共計捐贈逾新台幣220萬元，今天回到崗位首日，與徐榛蔚再合捐50萬元給花蓮縣衛生局，協助花蓮縣重大傷病、罕見疾病、慢性病及50到64歲中低收入戶等4大類民眾注射疫苗。

傅崐萁說，新冠肺炎疫情嚴峻，呼籲企業、民眾一起協助弱勢，務必把防疫做到最好，停止口水戰，不要讓台灣成為新冠肺炎重災區。

他也指出，太魯閣號事件讓東部交通建設的問題再次浮現，東、西部交通建設宛如兩個世界，隔空喊話行政院長蘇貞昌，宜蘭、花蓮、台東及屏東等偏遠地區的交通建設什麼時候才能一體化，希望防疫工作、東線交通建設都應盡快動起來，不能再延遲。