蔡執政將滿5周年 他下結論「賭+騙」

蔡英文總統執政下周滿5周年，國民黨前立委張顯耀今天在臉書貼文指出，綠色執政5年大禮包，台灣人辛苦了，「5年來除了賭，就是騙」。

二、缺水推給老天不下雨、水庫清淤不夠，但4年多前的前瞻計劃2200億，花去哪了？

三、斷電總是說電足夠，但這幾年台電降載不算，因備轉容量不足大斷電二次了，還在硬凹不缺電？

四、當年口喊「零檢出」、說「萊豬進口之日就是總統下台之時」，現在呢？

五、說美國豬肉安全，卻洗產地全倒給國軍吃。

六、神主牌反核要建構「非核家園」卻說日本核汙染廢水都是安全的，謝長廷在日本「養老鼠咬布袋」助日，總統府還認證謝長廷助日好棒棒。

七、說勞工是民進黨心中最軟的一塊，又說薪水的問題自己跟老闆說。

八、創民主國家先例，總統府國策顧問請黑道加入，當總統的國策顧問，目的是協助制定掃黑政策？還是協助對抗黨內黑道勢力？

九、兩岸陷入僵局，還是在賭，賭老共不敢犯台，賭老美會馳援助台。

十、恢復徵兵不敢提，後備戰力傾斜下滑。