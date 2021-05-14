「傅崐萁回來了!」 出獄起手式捐款防疫爭交通建設

立委傅崐萁因炒股等案遭判刑，入監近1年後獲假釋，昨晚出監，不到24小時，今天下午就偕妻子、花蓮縣長徐榛蔚等人出面鞠躬感謝鄉親，並宣布除了1年來薪資已捐社福，還要加碼捐款防疫，他還向行政院長蘇貞昌喊話，爭取東部交通建設。他說這幾天處理一些事情，下周就會回到立法院。

「傅崐萁回來了」，傅崐萁說，這一年他的心跟鄉親都在一起，這一年來不管是食安風暴、日本核災廢水要來到台灣、太魯閣號列車重大事件、現在對台灣最大威脅的新冠肺炎二次爆發，他都跟大家一起要來面對，要來協助鄉親以及國人解決現在面臨的問題。

他說，中央疏失造成社區感染全面擴散，對於新冠肺炎再次捲土重來，鄉親一定要攜手同心，若是防疫下半場爆發成為全國性的災情，不只是人員的傷亡，台灣的經濟會雪上加霜、全面崩盤。

傅崐萁說，中央公布8類對象可施打新冠肺炎公費疫苗，呼籲中央政府對於罕見疾病、重大傷患、慢性病、50到65歲的中低收入戶，這些相對弱勢者，也應該開放公費施打，如果中央沒辦法，他呼籲全國企業家、民眾捐款幫助。

他也宣布，除了過去一年將每月19萬元的立委薪資捐給花蓮縣各級社福機構外，他和妻子徐榛蔚額外再捐50萬元給花蓮縣衛生局供弱勢對象施打疫苗。

傅崐萁也說，太魯閣號重大人禍事件，再次展現台灣的西線、西部所有交通建設是先進國家，台灣的東線竟然是「孟加拉」，從這次車禍可以看到，人禍與整個交通體系的腐敗，軌道上有東西掉落已經發生不只一次，為什麼過去從來沒有通報，造成這麼重大的傷亡事件。

他向蘇貞昌喊話，對於宜、花、東、屏東等偏遠地區交通建設應跟西部一體化，希望防疫工作和東線交通建設，行政院馬上動起來，不要再延遲。