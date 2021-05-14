萬華人習慣買成藥 陳時中籲藥師助宣傳採檢、能獲獎金
「茶藝館是這起防疫的破口」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中直接點名。目前萬華已經設置4處採檢站，只要符合五大條件，即可公費採檢，每處篩檢量一天200人，希望可以增派人力。他也指出，萬華人員特殊，多會去購買成藥，他也呼籲藥師能夠協助，當遇到到藥局購買成藥時盡可能呼籲有症狀應該就要去檢驗，若之後驗出陽性，一樣會發給獎金。發言人莊人祥表示，獎金金額仍在研議中。
醫療應變組副組長羅一鈞表示，北市於萬華設立的篩檢站一天大約可以篩檢200人，4個篩檢站也陸續開始作業，目前都有派駐醫護人力進駐看排隊篩檢狀況，若很踴躍希望能增加人力。
陳時中表示，目前呼籲社交距離要區隔，篩檢也不見得染疫，只是萬華地區風險比較高，平時所有人口罩還是要戴緊、手洗乾淨，才是重要的自保之道。
陳時中說，部桃篩檢站一個上午約可篩檢300人，看排隊速度，大約會有200到500人之多。後續也希望會增派人力。
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