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政院擬增紓困預算2100億元 國民黨團：先說明怎麼用

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

行政院會昨拍板肺炎防治、紓困振興特別條例修正草案，特別預算再追加2100億元，至上限6300議員；紓困期間也展延至明年6月30日止，民進黨立院黨團希望下周五院會逕付二讀闖關。國民黨團總召費鴻泰表示，若民進黨逕付二讀，會很不以為然。

費鴻泰說，每一分人民納稅錢都應花在刀口上，如果行政院長蘇貞昌來立院專案報告追加預算事宜，法案再經立院審查，立法期程頂多只差一周，應把所有事情攤在陽光下，沒有必要急這一周。

費鴻泰說，主計長這周才在財政委員會說前兩期紓困還有1000億元沒有核銷，目前疫苗採購情形不知道，現在要把紓困延到明年6月底，應先說清楚為什麼已通過的預算使用情況，是不是該救濟的沒有救濟，要買的疫苗沒有買到？

費鴻泰認為，之前立院通過的紓困預算還沒用完，現在行政院又要追加2100億元，要買什麼？救濟那些人？

國民黨立委賴士葆也說，目前立院已經通過的紓困振興特別預算還有388億元，行政院無法確實執行，而剩餘預算立法院也同意行政院能跨部會挪用，像這次紓困最大宗在觀光產業，錢不夠就挪支過來，為什麼還要再追加預算？

賴士葆也提到，不是不能增，但要講清楚2100億元要怎麼用，民進黨可能根本還沒想要怎麼用錢，伸手就要錢，欺負老百姓，像之前4200億元紓困振興特別預算經濟部拿最多，主計長說今年經濟非常好，這樣還好意思說要錢振興經濟？

賴士葆說，國民黨團的立場就是紓困振興追加預算案一定要經委員會審查，浮編就刪除。

行政院 紓困振興 費鴻泰

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