紓困預算加碼至6300億 民進黨團拍板：5月底前拚三讀

行政院會昨通過提高紓困特別預算上限至6300億，民進黨立院黨團今上午舉行黨團會議，決議5月底前盡力完成三讀，若來不及再加開臨時會處理。另對於國民黨團要求，行政長蘇貞昌應為此到立院專案報告，有綠營立委則認為，「這個是應該的。」

民進黨團總召柯建銘今於黨團會議裁示，紓困特別預算再加碼若朝野有共識，盡量在5月底立法院休會前通過，如果來不及，就加開臨時會：民進黨團書記長羅致政則說，條例期限至6月底，若來不及5月底前三讀，也得在6月底前臨時會完成。

對於國民黨團認為，還有預算尚未執行就再加碼，蘇貞昌應至立院進行專案報告，民進黨立委許智傑表示，「這個也是應該啦，做一個總整理，讓在野黨也知道，大概到底是怎麼用。」