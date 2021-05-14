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紓困預算加碼至6300億 民進黨團拍板：5月底前拚三讀
行政院會昨通過提高紓困特別預算上限至6300億，民進黨立院黨團今上午舉行黨團會議，決議5月底前盡力完成三讀，若來不及再加開臨時會處理。另對於國民黨團要求，行政長蘇貞昌應為此到立院專案報告，有綠營立委則認為，「這個是應該的。」
民進黨團總召柯建銘今於黨團會議裁示，紓困特別預算再加碼若朝野有共識，盡量在5月底立法院休會前通過，如果來不及，就加開臨時會：民進黨團書記長羅致政則說，條例期限至6月底，若來不及5月底前三讀，也得在6月底前臨時會完成。
對於國民黨團認為，還有預算尚未執行就再加碼，蘇貞昌應至立院進行專案報告，民進黨立委許智傑表示，「這個也是應該啦，做一個總整理，讓在野黨也知道，大概到底是怎麼用。」
民進黨立委何志偉則說，這一次疫情太詭異，全球許多國家的疫情突然暴增到一個不可控的狀態，「台灣不用做最糟的打算嗎？」預算有些時候需要去保留應付最糟的狀態，能理解國民黨的想法，但總不能有這種敗家子的心態，「把錢花光光，什麼都一次催到底，那我們就沒有任何超前佈署的空間跟可能。」
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