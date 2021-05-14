民進黨盼修憲複決併選舉 國民黨團：罷免也應能併公投

台灣基進黨立委陳柏惟遭罷免案可望成案，是否要與8月28日反萊豬4公投併案投票引發爭議。國民黨團上午表示，基於選務成本與防疫考量，應該依據選罷法第87條規定合併投票，呼籲民進黨政府要開大門走大路，不要因人設事。

國民黨籍內政委員會召委林思銘表示，選罷法第87條規定，罷免案投票應於成立時20至60天內投票，期間若同時有其他各類選舉應同時舉行，中選會主委李進勇稱併投在「選罷法無明文」規定，說其他各類選舉不包含公投，是曲解法令。

林思銘說，選舉與公投主管機關都是中選會，選務與選舉模式都相同，怎麼性質不同？

「中選會決定要秉持專業，而不是政治立場」。國民黨立委吳怡玎表示，台中市政府評估，若罷免陳柏惟案若與4公投案合併投票，選務經費只要增加支出30幾萬元，但若分開選舉，要多花2800萬元，合併投票可大幅解省選務經費。

吳怡玎也提到，現在新冠肺炎疫情嚴重，若合併投票，民眾只要出門一次就好，降低群聚風險；且陳柏惟選區選民面對四公投與一場罷免票，合計也只要投5張選票，與一般縣市層級地方選舉相同，不會增加投票複雜度。

國民黨立委魯明哲表示，合併投票可節省公帑，避免兩度動員選務人員，民眾也能方便投票；選罷創複都是以投票方式讓人民做意思表達，桃園市前議員王浩宇、高雄市議員黃捷兩罷免案是因沒碰到選舉，若能合併其他投票為什麼不合併？

國民黨立委林為洲認為，合併是常態，分開是不得已，否則地方九合一選舉為什麼要合併投票？投票合併與否要基於人民利益，一次投票也可節省社會成本，更何況台中市選委會也函文中選會希望合併辦理，中選為應尊重地方執行機關權責。

林為洲也向陳柏惟喊話，要陳「有叫小（台語，指膽識）一點」，如果真覺得自己立委做的好，就學年初黃捷正面態度迎戰，鼓動支持者出來投票否決罷免票，不用擔心合併投票與否。

國民黨團書記長鄭麗文表示，台中市選委會428去函中選會，希望同一天同一投開票所投票，也因為只有四公投加一罷免案，不會有2018亂象；李進勇說沒有高層壓力，沒有預設立場，選委會是委員制，那就應尊重地方政府意見。

鄭麗文說，民進黨要開大門走大路，陳柏惟罷免案是否與反萊豬4公投合併，決策不要因人設事；民進黨若希望修憲複決綁2022九合一選舉，那這次罷免案絕對可與公投案綁一起。