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槍枝管太嚴電影道具槍也不行 跨黨派立委提修法

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立委張其祿(中)、民進黨立委何志偉(右)、時代力量立委陳椒華(左)聯合提出修法，希望能為槍戰片解套。記者吳亮賢／攝影
民眾黨立委張其祿(中)、民進黨立委何志偉(右)、時代力量立委陳椒華(左)聯合提出修法，希望能為槍戰片解套。記者吳亮賢／攝影

去年槍砲彈藥刀械管制條例修法後，影視道具槍被作為模擬槍列管，無法提供拍攝，許多經典槍戰片場景將恐難再現。民眾黨立委張其祿、民進黨立委何志偉、時代力量立委陳椒華聯合提出修法，希望能為槍戰片解套；警政署表示，去年才納管今年又開放，修法上應審視考慮；文化部則說，4月底已將修法建議提送警政署，修法後也會跟內政部討論管理機制。

張其祿指出，去年修法後影視道具槍被作為模擬槍列管，再也無法申請進出口。影視作品拍攝需求若無法滿足，未來國內影視再出現真實的槍枝鏡頭，不只影響國片題材發展，更影響國外劇組來台拍攝的意願，對影視業長期發展將是一大打擊。

何志偉表示，注重影視發展的國家如美國、韓國，影視道具槍的使用相當普及，且立有專法，相較之下，國內長期缺乏明確類別劃分及法規管理，甚至不慎錯殺影視道具槍，應盡速檢討，不過相關單位也應密切管理，避免扶植影視產業美意遭有心人士利用成治安破口。

陳椒華認為，許多過去專門出租擬真操作槍給劇組拍攝的影音工作室，如今卻都因修法再也無法出租，知名影集「國際橋牌社」更因此拍攝受阻，文化部及內政部應盡速提案修法，正視影視產業發展急需解套的需求。

張其祿說，各黨派立委已連署提出修法草案，修正槍砲彈藥刀械管制條例第五條之一及第二十條之一，確保國外進出口及國內出租等影視道具槍能獲得解套，並由文化部訂定管理辦法。他也呼籲，為了讓影視產業提升國際競爭力，未來仍應由文化部訂定專法，讓影視道具槍回歸影視產業管理。

內政部警政署表示，如果去年才剛修法納管模擬槍，今年又要開放，這部分應再審視考慮，另影視業道具槍非常多種，只有符合定義才會納管，已與文化部開會後成立窗口，提供業者諮詢。

文化部影視及流行音樂產業局說，去年修法後，陸續收到影視業者反映模擬槍無法進口拍攝，經與內政部討論，4月29號已將修法建議提送警政署參考，希望適度修正第二十條之一，把影視模擬槍進出口納入許可範圍，若母法修正後，會跟內政部討論管理機制，另未來若需專法管理，可以再跟業者討論，訂定相關行政規。

影視類道具槍遭列管，業者感嘆未來拍攝槍戰片有困難。圖／電影槍械師陳偉民提供
影視類道具槍遭列管，業者感嘆未來拍攝槍戰片有困難。圖／電影槍械師陳偉民提供

文化部 內政部 陳椒華

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