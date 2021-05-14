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勞基法排除外籍看護列美報告 外交部：將向美說明

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
美國國務院美東時間12日發布「2020年國際宗教自由報告」，談到台灣的部分再度表達對家庭幫傭與看護不適用勞基法，及無法參加宗教禮拜活動的關切。聯合報系資料照片
美國國務院美東時間12日發布「2020年國際宗教自由報告」，談到台灣的部分再度表達對家庭幫傭與看護不適用勞基法，及無法參加宗教禮拜活動的關切。聯合報系資料照片

美國國務院美東時間12日發布「2020年國際宗教自由報告」，談到台灣的部分再度表達對家庭幫傭與看護不適用勞基法，及無法參加宗教禮拜活動的關切；報告也讚揚台灣營造對穆斯林友善環境的努力。外交部今天表示，外交部將轉請國內相關主政機構參考美方提出的建議，後續也會協同相關部會向美方進行溝通說明。

外交部表示，報告和有關台灣部分，肯定我國的宗教自由表現，包括台灣營造對穆斯林友善環境的各項努力及作為，並且提及我國副總統賴清德及外交部長吳釗燮分別在去年全美祈禱早餐會及「第三屆促進宗教自由部長級會議」中，向各國傳達台灣樂願與美國等理念相近國家共同合作的決心，以捍衛全球宗教自由免於威權主義侵害。

外交部表示，台美共享民主、自由、人權等核心價值，在推動國際宗教自由方面合作密切，例如我國連續三年參與美國領銜推動的「促進宗教自由部長級會議」，並於2019年舉辦「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」，擴大在台美雙方在印太區域的宗教自由合作等。外交部將在既有的深厚基礎上，持續與美方深化友好合作。

外交部 穆斯林 吳釗燮

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