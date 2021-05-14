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直播／和平醫院1男1女確診 柯文哲、陳時中上午緊急會議

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和平醫院爆出2染疫萬華告急？ 陳時中下午2時火線說明

聯合報 / 記者陳碧珠／台北即時報導
臺北市立和平醫院急診收治兩名病患，住院3天後採檢後確診，上午台北市長柯文哲與衛福部長陳時中會商後共同舉行記者會，說明防疫措施。記者林澔一/攝影
臺北市立和平醫院急診收治兩名病患，住院3天後採檢後確診，上午台北市長柯文哲與衛福部長陳時中會商後共同舉行記者會，說明防疫措施。記者林澔一/攝影

北部地區不明感染源本土案例飆升，原本來自新北蘆洲獅子會、萬華茶室、基隆遊藝場三大串的社區感染，好不容易透過基因定序與足跡找到可能的感染鏈，昨晚中央流行疫情指揮中心突然又公布兩例在和平醫院的60多歲一男一女的確診病患，讓這起社區感染延伸社區傳播甚至院內感染的風險再添變數，整個疫情警戒升級遠一點後又拉近，再度告急，有專家建議萬華封區，指揮中心指揮官陳時中上午9時50分先出席北市府記者會，今日下午2時也將於指揮中心記者會親自說明，提供現場直播。

從5月11日起至5月14日短短三天，本土不明感染案例從7例、16例、15例的增加，累計已38例個案，創下疫情以來史上最高，其中，新增兩名院內染疫者其中一名為茶室老闆娘，一開始掛泌尿科，住院到第四天才住進負壓隔離病房。和平醫院急診已全面暫停，全面清消、住院只出不進。

台灣感染症醫學會名譽理事長、台大兒童醫院院長黃立民表示，社區裡面的病人多到一種程度，才會到醫院裡面去，現在台灣最高風險的區域就是萬華，可能病例快要滿出來。

本波社區群聚足跡遍及北北桃基甚至燒到南部進香團等13縣市，由於找到獅子會群聚與萬華阿公店茶室的關聯性，指揮中心發出60萬則細胞簡訊、設社區採檢站，提醒4月15日後曾出入該區域民眾留意自身狀況，北市政府也將設採檢站供當地民眾採檢，並且宣布172家阿公店停業三天。

此次萬華群聚感染來自五家茶藝館，分別為鴻達、楓香、良食、珠海、美金，染疫者足跡發現5/9去過宜蘭銀河百家樂、大地球、巨城，後兩者為銀河百家樂分店，時間相當規律，都是下午3點到凌晨12點，究竟是去玩樂還是因為工作導致長時間暴露風險，也是指揮中心的調查重點。

臺北市立和平醫院急診收治兩名病患，住院3天後採檢後確診，上午台北市長柯文哲與衛福部長陳時中會商後共同舉行記者會，說明防疫措施。記者林澔一/攝影
臺北市立和平醫院急診收治兩名病患，住院3天後採檢後確診，上午台北市長柯文哲與衛福部長陳時中會商後共同舉行記者會，說明防疫措施。記者林澔一/攝影

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