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韓國瑜抨擊政府大內宣和宣導反公投：基層辛勤讓我心疼
近日本土病例爆發加上今天全台大停電，高雄市前市長韓國瑜在臉書表示，台灣這幾天，實在有點不平靜。但當權者各種漂亮的大內宣包裝得風光亮麗，更有餘力宣導反公投，實質上內裡卻是缺水停電、股市大跌、疫情升溫，讓人看了擔憂不已，更心疼辛苦的基層。
韓國瑜表示，股市動盪不安，網友只能心酸自嘲，準備搬進公園搭帳篷。新冠本土病例兩天暴增29例，幾乎快要進入三級警戒狀態，民眾人心惶惶，到處搶購各種防疫物資與民生用品。
韓國瑜說，乾旱缺水問題尚未從根本得到解決，今天又突然爆出全台大停電，下班時間的馬路上沒了紅綠燈，交通大亂，部分地區也因為停電、同時陷入停水困境。
韓國瑜感嘆，安居樂業本是一個國家該提供給人民的最基本訴求，但現在的台灣，表面上被當權者各種漂亮的大內宣包裝得風光亮麗，更有餘裕在疫情艱困之虞宣導反公投，實質上內裡卻是缺水停電、股市大跌、疫情升溫，讓人看了擔憂不已，我更對腳踏實地、辛勤付出的基層朋友們心疼不已。
韓國瑜提醒，在這樣的非常時期，請大家務必要保重身體、小心防疫，也在此誠摯祈求風調雨順，天佑台灣。
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