疫情、缺水、停電 韓國瑜：一切被大內宣包裝得亮麗

台灣多個縣市今天發生大停電，造成人心不安，前高雄市長韓國瑜今晚有感而發談到，安居樂業本是國家該提供給人民最基本訴求，現在的台灣，表面上被當權者以各種漂亮的大內宣方式，包裝得風光亮麗，更有餘裕在疫情艱困之虞宣導反公投，實質上內裡卻是缺水、停電、股市大跌、疫情升溫，讓人看了擔憂不已。

韓國瑜在臉書指出，台灣這幾天實在有點不平靜，股市動盪不安，網友只能心酸自嘲，準備搬進公園搭帳篷。新冠本土病例兩天暴增29例，幾乎快要進入三級警戒狀態，民眾人心惶惶，到處搶購各種防疫物資與民生用品。

韓也說，乾旱缺水問題尚未從根本得到解決，今天又突然爆出全台大停電，下班時間的馬路上沒了紅綠燈，以致交通大亂，部分地區同時陷入停電、停水困境。

台灣接連面臨乾旱、社區疫情風暴、大停電等考驗，蔡英文總統今晚對突來的大停電事件向國人表達歉意，她也強調，電廠發電都正常，不是電廠問題，事故主因電網設備問題。

韓國瑜說，安居樂業本是一個國家該提供給人民的最基本訴求，但現在的台灣，表面上被當權者各種漂亮的大內宣包裝得風光亮麗，更有餘裕在疫情艱困之虞宣導反公投，實質上內裡卻是缺水停電、股市大跌、疫情升溫，讓人看了擔憂不已，更為腳踏實地、辛勤付出的基層國人感到心疼。