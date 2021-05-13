【重磅快評】蔡英文說停電無關缺電，卻被王美花露了餡

蔡英文撇清停電無關缺電，卻被王美花露了餡

今天下午興達電廠的無預警跳電，而且還只是部分機組停電，竟導致全台超過上千萬戶被迫限電，整整超過5個小時才恢復正常，台灣大半的家戶生活都大亂。對於這次限電原因，蔡政府上下都極力撇清跟缺電無關，純粹是電網出了問題，沒想到卻被經濟部長王美花及台電一席話給露了餡，根本就是電力不足才會周轉不來。更再次暴露了台灣在備載容量不足之下，供電系統的脆弱程度。

興達電廠事故後，民進黨各要員紛紛開始進行「認知訊息戰」，就怕大家跟缺電畫上等號。行政院長蘇貞昌第一時間就在臉書說由於電網事故，才會導致停電，還要大家不要相信並傳遞假訊息，民進黨副秘書長林飛帆也在臉書說「不是缺電」，晚間蔡英文總統親自舉行記者會也再次強調，今天備轉容量率有10.1%，也重申今天的事故不是電廠問題，而是電網事故。

但王美花跟台電出面舉行記者會時，對於外界質疑停電原因，且為何耗時這麼久的原因，台電也說是電網問題，但也坦言，主要因為原預測五月中旬尖峰負載為3500萬瓩，但今日實際為3670萬瓩，高出預期；同時，有三部機組正常規畫歲修，影響240萬瓩；另外，水文狀況不好、配合節水措施無法全力發電，導致最能馬上反應、支援發電的水力機組減少80萬瓩；以及太陽光電比預測值少發30萬瓩、風力發電也比預期少發25萬瓩。

王美花自己也說，台灣氣候熱加上景氣好，未來對用電量的增加要更早準備；為了穩定供電，相對要增加更多機組。

台電跟王美花的這番老實話可是重重打臉了蔡蘇，講白了，就發電量不夠。五月照理日照充足，但太陽能發電不如預期，風力發電也短少；雖然缺水導致水力發電量下降，但其實水力發電本來就占發電占比很低，但因為再生能源發電不如預期，左支右絀下，導致只要有一個電廠發生事故就會造成輪流供電，就像一個人體質不好，一個小感冒就會生病住院。這凸顯了台灣在備載容量不足下，供電系統有多麼不堪一擊，也難怪台電官網上所載明超過一成備轉容量率引發外界質疑造假。

林飛帆強辯說不是缺電才停電，這就好比跳票的人對外解釋：「我不缺錢，只是偶爾周轉困難」，歸根究底，就是存底不夠。且大家別忘了，現在才五月，用電高峰根本還沒到，蔡政府可以騙自己，但別用這種瞎透的理由騙國人。