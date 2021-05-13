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疫情拉警報又大停電！ 柯文哲：越緊張要越穩定

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
全台大停電，會不會再掀擁核、反核論戰？柯文哲說，這是專業題目，但台灣最重要應該是建立一個用專業處理問題，「常常不要政治凌駕專業。」圖／北市媒體事務組提供
全台大停電，會不會再掀擁核、反核論戰？柯文哲說，這是專業題目，但台灣最重要應該是建立一個用專業處理問題，「常常不要政治凌駕專業。」圖／北市媒體事務組提供

北市柯文哲今晚到龍山國中視察環境消毒工作。對於全台大停電，會不會再掀擁核、反核論戰？柯文哲說，這是專業題目，但台灣最重要應該是建立一個用專業處理問題，「常常不要政治凌駕專業。」

柯文哲說，這幾天疫情相當緊急，但常常是禍不單行，又出現停電，按照他當年在台大醫院訓練，越緊急的時候越要穩定，「長官是要來穩定大局的，不是來製造問題」。這種停電涉及南電北送、電路網路問題，不是他的專長，還是請專家來說，到底發生什麼事、下次如何改進。

柯文哲說，南電北送這問題，不僅是發電問題，也是電路網路輸送問題，這是專業題目，只要讓專業人員按照專業處理，不應該出現政治凌駕專業現象，政治上最重要工作，是要保護這些專業人員可以發揮專業，保護公務員可以公正執法，這才是市府要去做的事。

柯文哲說，這次疫情被突破，也是一個政治凌駕專業很典型的例子，過去這段時間，航空機組員從14天檢疫期，改成7天＋7天，再改成5天＋9天，再改成3天＋11天，有哪幾個醫療專業人員在上面簽字同意？

至於台北市也大停電，柯文哲說，儘管台北市交通有一點不順，但沒有出現回堵的現象，都會地區還是要消防員先救出電梯受困民眾，至於交通號誌不亮，也會有員警義交維持交通。

柯文哲 停電 北市

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