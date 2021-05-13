政院擬追加2100億元防疫 國民黨團：蘇貞昌先專案報告

行政院會今拍板肺炎防治、紓困振興特別條例修正草案，特別預算第三度追加至6300億元，紓困期間也展延至明年6月30日止。立院國民黨團晚間以新聞稿表示，行政院長蘇貞昌先到立法院專案報告，向全民報告行政院到底把錢花去那？

國民黨團指出，此次新冠疫情紓困條例，立法院已通過給行政院4200億元，並授權行政院可因應疫情變化，在預算科目上自行調整金額，至今特別預算還有388億元行政院無法確實執行，卻還要向全民再要2100億元特別預算？

對於政院追加紓困預算方案，民進黨團揚言下周五院會逕付二讀闖關，國民黨團表示，不會同意這種多數暴力，壓縮朝野討論時間的野蠻作為，呼籲民進黨，不要每天只想著以人數優勢壓迫在野黨，在怎麼野蠻也不該反民主到這種地步。

國民黨團表示，全民執政、全面負責，行政院應到立法院好好說明為何追加那麼多特別預算，並告訴全民為何至今還是買不到讓國人安心的優質疫苗。