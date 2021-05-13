朝野協商產業條例 在野黨盼尊重大學

「雖然鼓勵創新，但創新學院也要符合學校機制！」立院13日就《產學條例》進行協商，在教師資格任免上，國民黨等在野黨希望能讓教師評鑑可以通過學校的校務會議，不要只透過創新學院的管道通過審核。不過民進黨團認為，如果是小規模的沙盒試驗，最好還是要多一點聘用管道，讓產學合作更順暢。

在野盼增設代表

立法院13日就《國家重點領域產學人才培育創新條例》（下稱產學條例）進行協商。針對第18條，國民黨團立委李德維提出修正案，希望能夠增加1名沒有行政職的教師參與創新學院管理會的協商，不過教育部長潘文忠認為，創新學院已經過管理會、監督會與審議會的層層把關，因此不需要再有代表。

但是民眾黨立委張其祿認為，如果都是行政職老師參與相關會議，這樣對於教授治校的理念不符合，而且國立大學並沒有想像中那麼自治，在校務會議上校長的掌握力還是很強，因此如果按照現行條例的話，許多大學都無法接受，「雖然大學要創新，但不能成為後門。」

產學條例需有彈性

另外針對國民黨與時代力量等提出32、35、37的修正草案，張其祿也認為，雖然創新學院讓企業可以引進資源，學校也很歡迎產學合作，但在教師的任聘上還是要遵守大學規範，否則過去經過辛苦升等的教授們也會感到不滿，他建議人士審核還是要經過嚴格的學術審核。

不過民進黨立委吳思瑤、張廖萬堅認為，因為創新學校的合作類別不只過去的5+2產業，還有擴大到其他產業，加上沙盒試驗的規模不會很大，如果到時候有錯誤再修正也不遲，因此聘用的專任教師也不會太多。吳思瑤表示，她可以理解教授的憂慮，但是制定創新條例的初衷就是要有彈性，因此她希望維持原案。

由於朝野協商並未有明確結果，因此立法院長游錫堃將《產學條例》18、32、35、37等條文保留，留待之後再行討論。

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