快訊

513大停電影響逾1000萬戶次 台電公布第五輪限電時間

北市興華國小變電箱傍晚起火冒煙 數十名師生已疏散

朝野協商產業條例 在野黨盼尊重大學

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
立院朝野協商《產學條例》，在創新學院委員會組成與人事聘用上仍在持續協商。（網路截圖）
立院朝野協商《產學條例》，在創新學院委員會組成與人事聘用上仍在持續協商。（網路截圖）

「雖然鼓勵創新，但創新學院也要符合學校機制！」立院13日就《產學條例》進行協商，在教師資格任免上，國民黨等在野黨希望能讓教師評鑑可以通過學校的校務會議，不要只透過創新學院的管道通過審核。不過民進黨團認為，如果是小規模的沙盒試驗，最好還是要多一點聘用管道，讓產學合作更順暢。

在野盼增設代表

立法院13日就《國家重點領域產學人才培育創新條例》（下稱產學條例）進行協商。針對第18條，國民黨團立委李德維提出修正案，希望能夠增加1名沒有行政職的教師參與創新學院管理會的協商，不過教育部長潘文忠認為，創新學院已經過管理會、監督會與審議會的層層把關，因此不需要再有代表。

但是民眾黨立委張其祿認為，如果都是行政職老師參與相關會議，這樣對於教授治校的理念不符合，而且國立大學並沒有想像中那麼自治，在校務會議上校長的掌握力還是很強，因此如果按照現行條例的話，許多大學都無法接受，「雖然大學要創新，但不能成為後門。」

產學條例需有彈性

另外針對國民黨與時代力量等提出32、35、37的修正草案，張其祿也認為，雖然創新學院讓企業可以引進資源，學校也很歡迎產學合作，但在教師的任聘上還是要遵守大學規範，否則過去經過辛苦升等的教授們也會感到不滿，他建議人士審核還是要經過嚴格的學術審核。

不過民進黨立委吳思瑤、張廖萬堅認為，因為創新學校的合作類別不只過去的5+2產業，還有擴大到其他產業，加上沙盒試驗的規模不會很大，如果到時候有錯誤再修正也不遲，因此聘用的專任教師也不會太多。吳思瑤表示，她可以理解教授的憂慮，但是制定創新條例的初衷就是要有彈性，因此她希望維持原案。

由於朝野協商並未有明確結果，因此立法院長游錫堃將《產學條例》18、32、35、37等條文保留，留待之後再行討論。

【更多精采內容，詳見

國民黨 民進黨 立法院

延伸閱讀

民眾黨要求疫情資訊透明 讓中央與地方共同防疫

備戰2022選舉 藍綠白高雄扎根拓票源

綠營批公私不分 張其祿澄清：不經查證的假訊息

民眾黨高市黨部成立 張其祿：目標議會3席

相關新聞

內湖大停電 馬英九摸黑下樓梯：10樓好高

高雄興達電廠發生跳電意外，造成全台大停電。由於台北市內湖區也停電，辦公室位在該區的前總統馬英九只好爬樓梯上下樓，他剛剛在...

朝野協商產業條例 在野黨盼尊重大學

「雖然鼓勵創新，但創新學院也要符合學校機制！」立院13日就《產學條例》進行協商，在教師資格任免上，國民黨等在野黨希望能讓教師評鑑可以通過學校的校務會議，不要只透過創新學院的...

台灣缺電噩夢要來了嗎？興達電廠跳機事故凸顯台灣能源的脆弱

今天下午國家級警報簡訊輪番響起，全台多處無預警大停電，疫情連環爆、苦旱盼不到雨，未料又來一場停電震撼教育，無怪乎網路鄉民哀歎「末日感」超重。這都是當下的現實困境，凸顯台灣能源的脆弱，在520總統就職周年前一一上演，不知蔡總統作何感想？會做事的政府又超前部署了什麼？

中選會：配合疫情指引 滾動調整選務防疫措施

全國性公投8月28日舉行投票。因應近期疫情升溫，中選會今天表示，選務活動是民眾大量聚集的活動，他們將持續與中央流行疫情指...

蔡政府任內兩次大停電 台電魔咒背後是系統性問題待解

不到4年，我國再度出現無預警大停電。從2017年815大停電到今天的513大停電，再再凸顯台灣供電的軟肋，蔡政府執政任內一次大停電還可說是運氣不好，但兩次大停電，代表背後有系統性的問題要解決。

北市研議大量快篩僅先拋想法 議員轟：只為作秀

台北市長柯文哲昨宣布北市防疫升級為「準第三階段」，並研議提升北市大量快篩機制，台北市議會今進行民政委會天，議員問及祕書處...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。