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興達電廠停機釀513大停電 影響戶數直逼815大停電

全台大停電衝擊擴大！第三輪限電延長至17:30 影響224萬戶

全台大停電！ 張亞中：台灣應重啟核四、支持核四商轉公投

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
高雄興達電廠跳電造成全台大停電，張亞中則怒批可否先確保今年的台灣是「有電家園」？圖／聯合報系資料照片
高雄興達電廠跳電造成全台大停電，張亞中則怒批可否先確保今年的台灣是「有電家園」？圖／聯合報系資料照片

高雄興達電廠跳電造成全台大停電，孫文學校校長張亞中表示，炎夏還沒有到，民進黨的電力系統就已經停機了。請民進黨不要再說什麼2025年非核家家園了，可否能先確保今年的台灣是「有電家園」？

張亞中說，台灣大停電，是誰造成的，不正是一意孤行的蔡政府嗎？蔡英文一上台，就急著將核一廠兩個機組先後除役；今年2月，又宣布核二廠一號機6月要提前除役，核三廠也將在2025年除役。將原本安全無虞亦無汙染的電廠提前關閉，為的只是滿足蔡英文2025年「非核家園」的口號。

張亞中說，2025年如果台灣還缺電，但那時蔡英文已經卸任下台，這樣的口號有意義嗎？今年8月28日是一個機會，民進黨說「四個公投不通過，台灣真有力」。今天已停電，台灣能有力嗎？國民黨現在的黨中央對「核四商轉公投」也是選擇觀風向，拒不表態。

張亞中表示，為了自己的生活需要，為了台灣經濟需要，為了身體健康需要，台灣應該要重啟核四，讓核四商業運轉。「四個公投都同意，人民才有力」，「如果張亞中當選黨主席，中國國民黨的立場就是支持核四商轉公投」。

張亞中 核四 公投

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