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疫情持續升溫！ 鄭文燦要求桃園全市大消毒

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦。本報資料照片
桃園市長鄭文燦。本報資料照片

新冠肺炎疫情持續升溫，桃園市長鄭文燦今在防疫會議指示全市大消毒，八大行業落實「實聯制」，樂齡學習中心、社區大學和親子館等活動也全部暫停，針對可能感染源部分也要擴大匡列，「寧可多匡，不要少匡」。

桃園市衛生局統計境內負壓隔離病房目前數量約134床，最大量大概可以開到268床，而防疫有「強力圍堵確診者的擴散」、「盡一切可能減少社會活動」2項重點方針。局長王文彥表示，雖然防疫規定活動如果要持續辦理，仍可以向各局處提防疫計畫，但如果活動有要脫口罩吃東西，例如生日派對，建議還是不行。

針對餐廳、KTV和酒店，鄭文燦表示，只要涉及飲食，就一定要實聯制，而且要做到每一個人，不能只派代表登記，中央如果有新的政策，我們馬上配合改變。另外，有吃東西的活動，即便是提防疫計畫，就是不放寬，從嚴審查。

鄭文燦也要求衛生局和環保局要落實消毒，但因應疫情，優先以足跡熱區為主，其次是群聚熱點，最後就是全市大消毒。

另外，諾富特淨空計畫屆滿。桃園市觀旅局表示，諾富特不管是要重啟二館或使用一館做防疫處所，都要重新提防疫計畫。

衛生局 鄭文燦 諾富特

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