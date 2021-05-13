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推動修憲工程啟動 立法院修憲委員會下周二中午選召委

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立院朝野協商共識18日將舉行首次的修憲委員會。若要在2022地方九合一選舉投票日一併辦修憲案公民複決，立法院最晚要在2022年3月底前提出憲法修正案。聯合報系資料照片
立院朝野協商共識18日將舉行首次的修憲委員會。若要在2022地方九合一選舉投票日一併辦修憲案公民複決，立法院最晚要在2022年3月底前提出憲法修正案。聯合報系資料照片

立法院啟動修憲工程，原朝野協商共識下周一召開第一次修憲委員會，互選5席召委，主持後續議程。但下午朝野協商後決議，首次會將展延一天至下周二（18日）院會日中午召開，選召委議程規劃不變。

立法院原本去年雙十節過後，就要由立法院長游錫堃召開協商決定修憲委員會第一次會時間，但最後因故延至本月4日才第一次協商，今天第二次協商，拍板第一次開會時間。

具排案權的5席召委人選也浮出檯面，預計將依比例由兩大黨推派召委人選，民進黨團3席規劃由立委管碧玲、周春米與鍾佳濱出任，國民黨團2席則由黨團書記長鄭麗文、立委李貴敏。

國民黨團當時推估，若以2022地方九合一選舉投票日一併辦修憲案公民複決，修憲委員會成立後，包含辦公聽會與修憲提案審查，立法院最晚要在2022年3月底前提出憲法修正案，再經半年公告後，於3個月內完成公民複決投票。

修憲 立法院 投票

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