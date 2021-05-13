獅子會群聚疫情擴散！前會長1傳10 衛福部：他活動力強、生活活躍

中央流行疫情指揮中心昨新增16例本土案例，其中案1203是新北五股獅子會前會長，1人傳染給10人，包括9名友人、1名家人，今天指揮中心說，這位前會長曾到萬華茶藝館進行人員接觸，當中就包含確診的茶藝館女員工，衛福部次長石崇良表示，他活動豐富、本身活動力強、生活活躍，今天確診案例中部份都與他相關。

石崇良說，蘆洲的那一位個案就是蘆洲群聚案源（案1203），即獅子會前會長。他曾到萬華茶藝館，與茶藝館的人員接觸，其中就包含確診的女茶藝館員工。該案進入茶藝館的時間，全程未戴口罩，傳染途徑應該是飛沫以及接觸傳染，他不確定在接觸過程中是摸到手還是有其他的接觸，詳細情況，預計在今天下午2點疫情記者會中說明。

石崇良說，疫調調查他的足跡時活動豐富，本身活動力很強，生活活躍，今天確診的案例中部分都與他相關。現在的疫情已經從第一層到第三層，大多接觸者都已經被匡列，針對這波本土確診連環爆，他說必須要等到這些匡列者都沒有再擴出去疫情才算是落幕。

本報記者日前採訪，這位前會長現年約65歲，是五股興珍地區大地主。在國際獅子會300B1區非常活耀，當過五股會長、分區主席、顧問等職務。朋友指出，前會長很富有、已退休、成天請客找人喝酒、交友廣闊，當時他一確診，身邊朋友就擔心，恐怕擴散很快，因為前會長每天接觸的人很多。

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