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因質詢超時槓管碧玲　葉毓蘭：不是姓管就能管全委員會

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
立委葉毓蘭。記者李隆揆／攝影
立委葉毓蘭。記者李隆揆／攝影

立法院司法及法制委員審查警察人員人事條例修正草案及廢止調度司法警察條例案，立委葉毓蘭及管碧玲因質詢超時問題火爆互槓，管認為質詢時間「不是主席的特權」，葉也反批「不是姓管就能管所有委員會！」

葉毓蘭說，由於登記發言人數較多，司法法制與內政委員會聯席會委員發言時間6分鐘，外委員會的委員4分鐘，呼籲每位立委控制發言時間。管碧玲質詢前先是說「主席您太嚴格了，我們就是開（會）到晚上5點都願意」，葉回問「意思是你等一下會一直超時是不是？」

隨後管質詢果然超時，葉說「不好意思我不能欺善怕惡」，關閉管碧玲麥克風，管則立刻重開麥克風，「我要抗議，什麼叫欺善怕惡？質詢時間不是主席的特權」，葉毓蘭也馬上反嗆「不是你姓管就能管到所有委員會，我已經多給你兩分鐘了」。

現場氣氛火藥味十足，接續質詢的立委王美惠見狀，忍不住要大家消消氣，「大家今天來都是想要警察變得更好」。

管碧玲質詢超時，與葉毓蘭火爆互槓。圖／取自國會頻道
管碧玲質詢超時，與葉毓蘭火爆互槓。圖／取自國會頻道

警察 管碧玲 司法

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