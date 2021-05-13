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台灣關係法主要起草人之一伍爾夫逝世 外交部表示哀悼
美國前聯邦眾議院外交委員會「亞太小組」主席伍爾夫（Lester Wolff）美東時間11日辭世，享壽102歲，外交部今天表示對此深表哀悼，已指示駐美國代表處向伍爾夫的家屬轉達我國政府及人民誠摯慰問。
外交部表示，伍爾夫是「台灣關係法」的主要起草人之一，深知該法的立法意旨及背景，是奠定近年來台美關係發展基礎的指標性人物。伍爾夫與我國駐美代表處具有超過30年的長期合作情誼，經常就「台灣關係法」相關問題提供諮詢意見，去年也出版「台灣關係法立法意旨」一書，對外宣介「台灣關係法」是美國對台政策的重要基石。
外交部表示，對伍爾夫的逝世深表惋惜與哀悼，也對他畢生致力於促進台美關係的貢獻，表達崇高敬意及感念。
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