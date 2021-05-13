萬華茶室昨爆2確診 黃珊珊：列管172間阿公店停業3天
台北市萬華區2間茶室昨天爆出新冠肺炎確診案例，引發社會關注，台北市副市長黃珊珊今天上午11時親赴轄區萬華分局開會，宣布萬華分局列管的172家阿公店停業3天，全力防堵疫情擴散。
昨天國內新增16例本土確診病例，其中有2名女子都在萬華區茶室工作，接觸人數恐怕難以估計；衛生單位昨天穿防護衣前往消毒，也針對萬華區各大人潮聚集場所進行消毒。
黃珊珊今午與萬華分局警方開會研議後表示，萬華分局列管的172間阿公店全面停業3天，等待消毒完才可以再申請復業，通過檢查才可以開始營業。
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