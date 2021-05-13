疫情升溫 韓國瑜籲大家攜手度過疫情挑戰
新冠肺炎疫情升溫，已進入社區傳染，高雄前市長韓國瑜透過臉書粉絲專頁向民眾喊話，希望遵守防疫守則，攜手度過疫情挑戰。
韓國瑜在粉專表示，台灣新增16例本土案例，疫情急遽升溫，讓不少人感到憂心，提醒大家 ，疫情期間非必要應儘量減少出門聚會，平日勤洗手、戴口罩，保持社交距離。
他很清楚這段非常時期「任何風吹草動都可能讓人陷入恐慌」， 希望大眾對防疫保持警覺心，「用安全的方式關心身邊親友，一起攜手度過這一波疫情挑戰」。
他在文末也特別喊話「台灣加油」、「防疫第一」，也對醫護表達感謝，韓這番呼籲，獲得不少人留言響應。
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