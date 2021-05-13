日美議員與台灣立委擬戰略對話？ 綠委：尚未接獲消息

據傳日本跨黨派議員聯盟「日華議員懇談會」欲與美國參眾兩院議員和台灣立法委員以線上方式進行首次戰略對話，並爭取在本月舉行。對此立院民進黨團書記長羅致政表示，不清楚這件事，還要再了解；立法院台日交流聯誼會副會長邱議瑩也說，尚未接獲消息。

據共同社報導，戰略對話原規畫於去年蔡英文總統連任就職後在台灣舉行，但因疫情放棄。另美日兩國雖與台灣非邦交國，且日方顧及中國大陸無法公開強化與台灣政府的關係，因此希望在議員層面培養信任、推動政府間合作。

因中國大陸施壓台海局勢，此次戰略對話希望促使各方展開合作，包括因美中對立而必要性提升的供應鏈強化，預計要求擁有全球最大半導體企業的台穩定供應共導體，台灣有意參加的跨太平洋夥伴關係協定（TPP）也將成為議題。

此次對話日方將由前國家公安委員長、自民黨黨員古屋圭司參加，擔任事務局長的首相助理木原稔也考慮參與，並正在呼籲我國立法院長游錫堃、美國共和及民主兩黨的參眾兩院議員參加。