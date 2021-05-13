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藍營籲普篩阻病毒！陳時中：沒目的普篩會讓圍堵能力變弱

群聚若再+1恐升「第三級警戒」 陳時中下午2時主持記者會

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
圖為昨日台北市萬華龍山寺週邊下午進行大消毒，負責清消的環保局人負全副武裝，穿著隔離衣和防毒面罩整隊，以龍山寺為中心進行清潔消毒作業。記者邱德祥／攝影
圖為昨日台北市萬華龍山寺週邊下午進行大消毒，負責清消的環保局人負全副武裝，穿著隔離衣和防毒面罩整隊，以龍山寺為中心進行清潔消毒作業。記者邱德祥／攝影

中央流行疫情指揮中心昨天宣布新增16例本土病例，刷新單日本土確診，我國確認已達二級警戒標準，另本周已發生兩起社區群聚，若今天再發生一起，我國最快於本日將警戒提升至第三級。指揮中心今天上午宣布，下午2時將由指揮官陳時中親自主持記者會，宜蘭遊藝場、新北市某獅子會前會長群聚案，3例感染源不明個案釐清（茶藝館、基隆擺攤婦）、疫情警戒是否提升至第三級，必成為今日關注重點之一。

針對疫情警戒是否提升至第三級？陳時中今天出席衛環委員會前接受媒體訪問，他表示，「升三級的可能性變小了」，蘆洲、宜蘭群聚與諾富特群聚的病毒基因定序完全相同，皆為「英國變異株」，其中蘆洲群聚的病例與萬華病例找到連結，估計是一連串的傳播鏈。

根據指揮中心所公布的指引，「單週出現3件以上社區群聚事件，或1天確診10名以上感染源不明之本土病例」，警戒提升至第三級，形同是「類封城」，外出需全程配戴口罩，嚴禁室外10人以上，室內5人以上之聚會。

指揮中心補充說明，警戒提升至第三級，除維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需外，其餘營業及公共場所皆強制關閉。值得注意的是，發生群聚之社區，如需執行「快速圍堵」，民眾須配合病毒篩檢，不得任意離開圍堵區，並停止所有聚會活動。

昨天暴增16例本土，有1例調查中，及4例境外移入個案。在本土個案中，宜蘭羅東遊藝場群聚案增加3人、獅子會群聚事件則增加10人，另有基隆、萬華3例不明感染源案例。

本周已發生兩起社區群聚案，宜蘭羅東遊藝場群聚案、獅子會群聚事件，若今天再有社區群聚案發生，最快下午將警戒提升至第三級。

陳時中昨表示，疫情變化很快，即起啟動六大防疫方向，包括落實全國營業場所防疫管理等，「沒有做就開罰，做不到就停業」。

新冠肺炎 COVID-19

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